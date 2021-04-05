За оскорбление полицейских в интернете мужчина получил штраф

14 января 2021 года в социальной сети Facebook, на странице Klaipėdos reidai II, мужчина в своем комментарии к информации оскорбил стражей порядка, сообщает Šilutės naujienos.

Таким образом Р.Й. публично унизил и оскорбил честь и достоинство полицейских, за что получил штраф.

"Какие бананы, п...ры", - написал он, увидев информацию о рейдах. За это был составлен протокол об административном правонарушении. Обвиняемый в назначенный день в Шилутский суд не явился.

Слушание прошло в письменном порядке. Р.Й. сказал, что сожалеет о такой реакции и признает свою вину.

Мужчине за оскорбление в адрес полицейских в социальной сети Facebook назначен штраф в размере 90 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!