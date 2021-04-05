За два праздничных дня в столице Литвы привиты 6200 горожан

За два праздничных дня в столице Литвы привиты 6200 горожан, из них 2300 – в воскресенья, сообщает муниципалитет.

Регистрация на вакцинацию продолжается, свободные места еще есть. Жителей прививают вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

Всего на воскресенье зарегистрировались 2400 человек, больше 80 не явились в назначенное время. Не явившиеся на прививку жители, находящиеся в приоритетных группах, смогут привиться позже. Неиспользованные дозы вакцины не пропадут – ими привьют тех, кто придет на прививку завтра.

"Пасха ассоциируется с надеждой, возрождением и радостью. Я думаю, что вакцинация в праздник – эта надежда на победу над вирусом в скорейшее время, а это значит, что скоро сможем радоваться весне", – сказала глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

"Это пасхальное сплочение - только маленько начало перед большими работами, которые ждут – приближается время массовой вакцинации, мы надеемся, что еще больше вильнюсцев захочет попрощаться с вирусом", – прибавила она.

На данный момент есть еще 2600 свободных мест на понедельник и вторник. При регистрации надо выбрать время, день и одно из 4 мест вакцинации.

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