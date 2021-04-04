После всех запретов и предупреждений увиденное в Паланге поражает

Только огромных размеров яйца, расставленные в определенных местах, напомнили о праздничном воскресенье в Паланге. "Закрыто", "Закрыто", "Закрыто" - наиболее часто встречающиеся надписи в городе.

В воскресенье светило солнце, но дул сильный южный ветер. Однако в праздничный полдень по улице Й. Басанавичюса гуляло немало людей. Даже не чувствовалось, что передвижение между муниципалитетами ограничено. Лишь небольшую часть составляли местные жители Паланги, подавляющее большинство - владельцы недвижимости из крупных городов.

Среди них - Лина и ее муж Каролис. По словам пары, в Паланге им "есть где остановиться". На вопрос, как они оценивают то, что очень немногие люди могут приехать на курорт из-за карантина, они ответили, что это неудивительно. "Мы приехали в Палангу не для развлечения, а для отдыха. Поэтому недостатка в отдыхающих и шуме нет", - засмеялась Лина.

Хотя в выходные действует ограничение на передвижение между муниципалитетами, членам одной семьи или одного домашнего хозяйства разрешается выезжать в другой муниципалитет, кроме того, где они живут, если там они владеют недвижимостью, принадлежащей одному из членов семьи или членов домашнего хозяйства. Однако путешествие возможно только в сопровождении собственника.

Многие рестораны на улице Й. Басанавичюса закрыты, поэтому люди идут к мосту, разворачиваются и идут назад.

Эдмундас Сакалаускас, владелец одного из немногих действующих ресторанов "Жувине" на улице Й. Басанавичюса, на вопрос о том, почему он решил работать, когда многие его коллеги закрылись, ответил просто - чтобы не было скучно.

"Конечно, шучу. Но работая в такое время, мы и команда чувствуем, что делаем нечто большее, чем просто готовим. Практически все люди, которых не так много, благодарят", - пояснил бизнесмен.

Он сказал, что во время карантина еду навынос продают два дня в неделю. "Изначально договаривались работать три дня. Однако после нескольких совершенно "пустых" пятниц мы работаем всего два дня. Во время Пасхи будем работать три дня, потому что понедельник тоже выходной. Правда, в субботу было очень холодно, поэтому народу было мало. Но сегодня воскресенье и погода лучше, а клиентов побольше. Мы подсчитали, что в те дни, когда мы работаем, у нас нет убытков, мы работаем с прибылью", - сказал Э. Сакалаускас.

На улице Й. Басанавичюса в Паланге всего несколько кафе, в которых продают закуски и кофе на вынос.

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