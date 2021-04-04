Минздрав проигнорировал просьбу привить сотрудников полиции, те обещают установить блокпосты возле Сейма

В связи с тем, что министерство здравоохранения проигнорировало просьбы профсоюзов и призыв министра внутренних дел провести вакцинацию почти 8000 сотрудников полиции, которые выполняют контактную работу, профсоюзы планируют установить стилизованные блокпосты рядом со зданием Сейма на следующей неделе.

"Мы очень терпеливо реагировали, когда нас опускали все ниже и ниже в приоритетном списке, потому что мы понимали, что необходимо вакцинировать самых слабых. Однако сейчас, когда прививают уже довольно широкий круг людей, сотрудники полиции все еще в конце очереди. И самое странное, что перед министром Агне Билотайте, которая поняла нашу необходимость, ее коллега, Арунас Дулькис, можно сказать, захлопнул дверь", - заявила председатель Федерации правоохранительных органов Литвы Лорета Сощекене.

По словам председателя профсоюза полиции Литвы Ромы Катинене, на следующей неделе сотрудники полиции планируют акции у здания правительства и по всей Литве.

"Если нас и дальше будут опускать ниже в очереди на вакцинацию, мы поставим у правительства блокпосты на следующей неделе. А сотрудники полиции, члены профсоюзов, будут маркировать себя и свои машины предупреждениями "Осторожно, я не вакцинирован". Может быть, это заставит министров найти общий язык и вспомнить, что сотрудник полиции - не преподаватель, он не может выбирать, работать вживую или удаленно", - сказала Р. Катинене.

"Мы должны соблюдать законы. Как и сейчас, в эти праздничные выходные, стоя рядом с закрытыми городами", - добавила она.

На этой неделе министр внутренних дел А. Билотайте призвала к немедленной вакцинации 7,9 тыс сотрудников полиции, которые выполняют контактную работу. По словам министра, это жизненно важно, поскольку офицеры работают на передовой пандемии и обеспечивают соблюдение требований карантина.

Министерство здравоохранения (Минздрав) заявляет, что не планирует менять приоритетные списки. По словам представителей министерства, сотрудники полиции являются важной частью населения, которой предоставлен приоритет вакцинации, но они должны быть привиты после других ранее названных групп, поскольку те подвергаются более высокому риску развития чрезвычайно тяжелой формы болезни или даже смерти.

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