Министры: внешнего порта не будет "еще по меньшей мере десятилетие"

Проект внешнего глубоководного порта в Мелнраге не будет развиваться "еще по меньшей мере десятилетие", сообщили министры окружающей среды и транспорта, договорившись уточнить решения по общему территориальному плану Литвы.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас говорит, что природоохранная цена строительства внешнего порта может быть очень высока.

"Внешний морской порт ведь не подвесишь в воздухе, поэтому мы закрываем дискуссию надолго (...) Сейчас давайте думать о развитии в южной части порта", - сказал С. Гентвилас для пресс-релиза.

Министр транспорта Марюс Скуодис говорит, что прежде всего следует использовать имеющиеся мощности Клайпедского порта и, наконец, нужно ответить на вопрос, возможен ли вообще внешний порт в природоохранном отношении.

"Приоритеты на среднесрочную перспективу в деле развития порта - его углубление, развитие новых территорий в южной части порта, улучшение использования погрузочных мощностей. Вернуться к вопросу внешнего порта мы сможем только в будущем", - сказал для пресс-релиза М. Скуодис.

Строительство внешнего порта намечалось в общем плане Клайпедского порта, однако в этой идее сомневались и М. Скуодис, получивший портфель министра в декабре прошлого года, и портовые компании.

Общий план Клайпедского порта был утвержден два года назад, прежние подсчеты показывали, что проект внешнего порта может обойтись примерно в 800 млн евро.

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