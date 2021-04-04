Президент Литвы поздравил жителей с праздником Пасхи: пусть в ваших сердцах живет надежда и спокойствие

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене поздравили жителей страны со светлым праздником Пасхи.

"Дорогие жители Литвы!

Пасха всегда пробуждает надежду на Возрождение! Никакие невзгоды не способны подавить эту Надежду.

Нам всем сейчас очень нелегко. Сегодня нам особенно нужны согласие и единство, понимание того, что мы сильный и терпеливый народ. Народ, который возрождается после сложнейших испытаний.

Мы победим, как уже много раз побеждали в нашей истории. Давайте будем бороться друг за друга, опираться друг на друга, помогать друг другу.

Пусть в ваших сердцах живет надежда и спокойствие! Пусть радость Воскресения вдохновляет и объединяет всех нас!

Пасхальное утро всегда наступает, это утро всегда дарит свет. Пусть оно принесет в ваш дом согласие и любовь!

С праздником Святой Пасхи!",- говорится в поздравлении президента и его супруги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!