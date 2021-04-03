В первый день пасхальных выходных в Вильнюсе привили больше 3800 человек

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Skiepijimas Vilniuje Foto: Saulius Žiūra

В субботу в столице Литвы от коронавируса привили больше 3800 человек из приоритетных групп. По данным муниципалитета, этот процесс – прекрасная прелюдия к массовой вакцинации, к которой Вильнюс уже подготовился.

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