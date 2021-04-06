"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе

В современном мире все более широкий размах приобретает процесс урбанизации, когда растут большие города, и вымирают малые деревни. Литва в этом плане - не исключение. Если в последние годы в целом население страны сокращалось, то Вильнюс уже не первый год растет, как за счет приезжих из третьих стран, так и за счет внутренней миграции. Многие в поисках лучшего образования, работы и высокого заработка оставляют свои "родительские дома" и обосновываются в столице.

Но есть и исключения из этого правила. Руслан Басыров считает лучшим городом для себя Паневежис и даже в качестве теоретического варианта не рассматривает переезд ни в Каунас, ни в Клайпеду, ни даже в Вильнюс. Рациональное объяснение этому найти сложно. По его же словам, здесь в дело вступает интуиция - нигде больше он не ощущал себя настолько "в своей тарелке", как в Паневежисе. Пикантность ситуации придает то, что Руслан переехал в Литву из Ульяновска всего лишь 3 года назад. За это время он сильно полюбил нашу страну, но так и не проникся симпатией к столице.

Из России в Литву в марте 2018 года Руслан Басыров приехал на поезде. Именно поэтому мы предложили ему побыть нашим "попутчиком" и проехать по маршруту "Вильнюс - Радвилишкис (железнодорожный узел Литвы, через который можно поездом доехать из столицы до Паневежиса - ред.)", разбавляя дорогу разговорами о его переезде и прелестях жизни в Паневежисе.

В Вильнюсе Руслан бывает крайне редко и в основном по делам. В январе он заказывал в посольстве России справку об отсутствии судимости, которая нужна ему для подачи документов на вид на жительство здесь. По случайному совпадению справка оказалась готова одновременно с предложением побыть попутчиком нашей съёмочной группы. Поэтому в один из мартовских дней мы отправились в путь.

Подростковая мечта уехать на Запад

История Руслана в чем-то уникальна. Во всяком случае не каждый решится повторить такое. Желание уехать из России на Запад присутствовало у него с самой молодости. "Виной" тому его посещение Венгрии и Хорватии в 1996-1997 году. Те поездки впечатлили его, 17-летнего подростка. "В 1991 году закончился СССР, и спустя 5 лет молодой парень попадает в Европу. 90-ые годы не лучшими были в России, ни для кого не секрет. И я попал в Венгрию, это было лето. Я был поражен, что там полицейские ходят в белых перчатках, бассейны на улице, и все там купаются, солнце, классный город. И я увидел своими глазами, как люди могут жить по-другому. Тогда у меня засело это зерно и оно в итоге проросло", - вспоминает он сегодня.

В "нулевых" ситуация с жизненным уровнем вроде бы начала улучшаться и в России. Однако экономический кризис и война с Грузией в 2008, аннексия Крыма и война на Донбассе в 2014 году, а также другие события последнего десятилетия подтолкнули его на простую мысль: "мое поколение и я лично в своей жизни скорее всего не дождемся каких-то перемен". Желание уехать из России после этого окрепло.

"Ну и тогда я начал думать, что дети подрастают, и нужно проложить какую-то дорогу в иную жизнь, в другое общество, где более или менее есть какие-то условия для нормальной жизни, где какая-то стабильность есть. Я поставил себе такую цель, что готов поставить на чашу весов свое время жизни. Ведь я понимаю, что это ни за один день решается. Я в Литве уже 3 года, и то еще до конца не адаптировался, не обосновался. Я понимал, что я буду терять свое время и деньги. Я готов был согласиться на то, что потеряю половину дохода, который имел в России, но я буду лучше получать в Литве, чем в России", - говорит Руслан.

От желания к действию

От самого желания до действия - обычно большая дистанция. Так произошло и у Руслана. Несколько лет до отъезда он прощупывал почву, узнавал у друзей, кто из их знакомых есть в Европе, рассматривал для себя разные варианты - и Чехию, и Германию, и Польшу, и Испанию (однажды даже отправился на автомобиле в путешествие из России в Испанию, чтобы посмотреть на разные страны - ред.), но никак не Литву. Чего уж скрывать, Руслан даже ни разу в жизни здесь не был. Переезд на постоянное место жительство в нашу страну для него - это скорее череда случайностей и совпадений, и в чем-то даже авантюра, которая в итоге оказалась удачной.

"… И один раз мой троюродный брат сказал, что у него есть товарищ-литовец, который раньше жил в Ульяновске около 20 лет, но потом вернулся в Литву, Эгидиюс. Я попросил брата организовать нам созвон. И этот созвон организовывался 2 года. Ну сами понимаете, я уже человек немолодой, плюс у меня семья там была, и ты всегда говоришь "потом-потом". Но каждую зиму у меня наступал такой кризисный момент и в работе, и в настроении, потому что серость и все такое. И в один прекрасный момент, как сейчас помню, я сидел в машине и думал, что надо как-то действовать, у меня есть желание, но на нем далеко не уедешь, нужно к нему еще прилагать какие-то усилия. Ну и я взял телефон, и у нас состоялся первый телефонный разговор с этим литовцем. Таким образом, один вопрос я решил - к кому ехать", - вспоминает Руслан тот момент, который стал переломным в его жизни.

Foto: DELFI

Если первым вопросом для него был "к кому ехать", то вторым "что здесь делать". И тут нашему попутчику в какой-то степени повезло: "В тот момент как раз у нас в Ульяновске один молодой бизнесмен открыл фирму по автотюнингу VIP-автомобилей. Они уже более года тогда существовали и у них были продажи в Европу, в Америку. Меня эта история заинтересовала, я ему позвонил как-то и предложил свои услуги представителя в Европе. Они согласились. И это был второй небольшой толчок, чтобы в тот момент уехать именно в Литву". Партнеры Руслана в итоге обманули, но это история, о которой он не очень любит вспоминать.

"Вышел с поезда в Вильнюсе и у меня сразу появилась улыбка на лице"

Приятель троюродного брата Эгидиюс как раз жил в Паневежисе, и благодаря ему Руслан попал в этот город и сразу же здесь обосновался. Однако ехал он сюда с определенным чувством тревоги, и на то были свои причины. Во-первых, Литва совершенно новая и незнакомая для него страна. Во-вторых, с Эгидиюсом он был знаком лишь по переписке и телефонным разговорам. Ну, а в-третьих, много "страшилок" на российском телевидении было рассказано о "русофобии" в странах Балтии. И мысль "а вдруг хоть что-то из этого правда" присутствовала у Руслана в голове. Однако, как только он сошел с вагона поезда на вильнюсском железнодорожном вокзале, эти сомнения были развеяны.

"Я уезжал в таком упадническом моральном состоянии, потому что перед этим тяжело переболел гриппом. Но когда вышел с поезда в Вильнюсе, то у меня сразу на лице такая улыбка образовалась. Мне было интересно, мне было любопытно. Я не был никогда в Вильнюсе. Вышел с ЖД вокзала, дошел до автовокзала. Мне было все интересно, любопытно. Ну и еще, зная информацию о странах Балтии с российского телевизора, у меня все равно присутствовал некий страх. Я стеснялся говорить на русском. И тут удивительно, что хоп - в Вильнюсе русская речь. Я думал здесь не то, что говорить, а и думать по-русски нельзя (смеется)", - говорит Руслан.

Комплекс, внушенный российской пропагандой, оставался в нем на протяжении примерно полугода. Например, в магазинах Паневежиса Руслан первое время стеснялся говорить на русском, совершая покупки.

Не без доли юмора поделился Руслан и своими первыми впечатлениями, когда вышел из автобуса "Вильнюс-Паневежис": "Я сразу же при въезде в город запечатлел первые дома. Автовокзал, конечно, не самый презентабельный, он старый. Погода была тоже не майская, был конец марта. Тогда увидел в первый раз Эгидиюса, он тоже не красавец (СМЕЕТСЯ). Меня не встречали как вип-гостя, не увезли сразу в гостиницу. Я сразу в литовскую так бытовуху попал. Но нормальные ощущения. Я же понимаю, что я не в Швейцарию ехал. Да и к тому же я вообще с Ульяновска, так что нормально все".

Первые шаги и новая работа

В первое время Руслан жил у Эгидиюса, за что благодарен как ему, так и его матери. Приятель троюродного брата знакомил его со своими друзьями, рассказывал и показывал, что к чему. И в какой-то момент Руслан предложил открыть совместно свое дело - поставить food truck с кебабами. Тем более, что Руслан имел бизнес-опыт, живя еще в России. И это был для него первый опыт, когда он столкнулся с государственной системой в Литве и смог сравнить ее с Россией.

"Я был удивлен, когда проходил это в Литве. Я пришел в ветеринарку и там какая-то женщина-начальница, она со мной разговаривала, как мы сейчас с тобой разговариваем - с улыбкой на лице, вежливо. Присаживайтесь, что вы хотите? Мы хотим это, это? Да? Вот вам листочек, а вы с собой это взяли? А мы что-то там не взяли. Ай ладно, сейчас я вам отксерокопирую. Позвала своих подчиненных и быстро все организовала. Я сидел немного в шоке, потому что у нас в Ульяновске, если ты хочешь попасть в эту ветеринарную службу, ты вообще к начальнице не попадешь никогда. А если и попадешь, то должна быть очень веская причина", - рассказывает Руслан.

Кебабной сегодня уже нет. Ее пришлось закрыть, поскольку это оказалось нерентабельно, так как Руслан - не гражданин Литвы и у него более сложная система налогообложения. Однако о том опыте открытия своего дела в Литве сегодня он не жалеет.

Сегодня основная деятельность, которая кормит Руслана - это работа сварщиком. Особых проблем с трудоустройством на местном рынке труда у него не возникло: "Нет, переучиваться не нужно было. Мой работодатель сделал все, что нужно. Пошел в биржу труда и подал заявку на поиск сварщика. Вакансия провисела, и желающих не нашлось из местных. Тогда он подал мои документы, и биржа труда дала мне разрешение на работу. Соответственно уже на основании этого разрешения я подавался на визу D".

Однако сегодня в связи с карантином работы немного. Поэтому Руслан не гнушается и различных подработок. "Я уже второй год, правда, с небольшим перерывом, работаю сварщиком. Это основное мое занятие. Ну а так как сейчас карантин, и основной работы стало меньше, то я своему руководству говорил, что еще умею делать кухонную мебель. И уже какое-то время я узнаю мебельный рынок и делаю что-то по мелочи своим знакомым. Ну так и другие люди узнают и обращаются. Получается у меня свое хобби и основную работу совмещать", - говорит он.

Кстати, говоря о хобби. С переездом в Литву у Руслана появились новые привычки и увлечения. Так, он начал вести здесь более или менее здоровый образ жизни, соблюдать диеты, выходить на пробежки. А до карантина даже ходил на танцы: "Пришло в фэйсбуке приглашение и пошел, хотя немного сердце билось, все-таки не знаю языка. Но в итоге ребята оказались классные. Жалко, что карантин начался. Занятия танцами тоже мне дают еще один урок в изучении языка. Надеюсь, что после карантина я возобновлю эти занятия".

Но самое главное, что Руслан в Литве открыл в себе блогера. Он начал активно вести свой YouTube-канал, где доступно и иллюстративно рассказывает о своей жизни здесь. Некоторые его выпуски набирают по 50 и более тысяч просмотров. Основные подписчики канала - литовцы.

"Литовцам приятно слушать, когда люди приезжают и говорят все, как есть. Они иногда мне говорят, слушай, спасибо, что ты заставляешь нас взглянуть на нашу страну немного по-другому. Потому что ведь есть те, кто и Норвегией недоволен. Литовцы они юморные, веселые, любят поговорить, пообщаться, никуда не торопятся. Так и надо в принципе, потому что, кто познал жизнь, тот никуда не спешит", - делится Руслан своими наблюдениями.

Стрела "паневежисского Амура"

За три года жизни здесь у Руслана было много возможностей, чтобы переехать в Клайпеду, Каунас или Вильнюс. Однако он осознанно выбирает жизнь в Паневежисе. По большому счету этот выбор скорее эмпирический. Из рационального объяснения здесь только то, что Руслану нравится больше находится именно среди этнических литовцев.

"Я не знаю, откуда берется эта любовь. Вот Амур в сердце стрелу пускает, и она застревает. Я просто интуитивно понимаю, что это мое. С другими городами у меня нет такого ощущения. Я был в Шяуляй, в Вильнюсе, Клайпеде, в Биржай, но такого чувства не возникало. В Паневежисе как-то все близко, все рядом. Он маленький, пробок особых нет. Я вот вчера приехал в Вильнюс и здесь остался у друзей с ночевкой. И мы вот рассуждали. Ульяновск в принципе по российским меркам - это Паневежис. Мы едем в Москву и чувствуем себя провинциалами. И я, приезжая в Вильнюс как паневежец, тоже чувствую себя провинциалом. Ну да, у вас тут столица, у вас все классно, но я все равно бегом-бегом, хочу скорее сесть в машину и уехать в Паневежис. Я хочу быть именно в гуще литовского общества, потому что в Вильнюсе все равно много русской речи. Честно говоря, я от этого и уехал", - рассуждает он.

Действительно, не зря говорят, что если ты хочешь выучить новый язык, то нужно много практики, и тебя должна окружать среда носителей этого языка. Это одна из причин, почему Руслан выбирает моноэтничный Паневежис. Но в его случае происходит и обратный процесс - нередко он выступает некой отдушиной для тех, кто в этом городе знает русский язык.

"В Паневежисе тоже многие знают русский язык. Но им наоборот там негде на нем разговаривать. Я говорю, "атсипрашау, аш лиетувишкай не лабэй калбу, юс русишкай калбате?" ("Извините, я по-литовски не очень хорошо говорю, а вы говорите по-русски?"). Они говорят, да, мы можем и по-русски. Но добавляют, а вы знаете, что я по-русски в последний раз 20 лет назад говорил? Потому что тут не с кем", - рассказывает он.

Каких-либо больших минусов жизни в Литве и в Паневежисе Руслан не видит. А если они и есть, то он связывает их прежде всего с собой. "Все минусы, с которыми я сталкиваюсь, связаны только со мной лично. Ну это какие-то документы, непонимание языка, непонимание каких-то особенностей менталитета литовского, но это мои проблемы. Все остальное, если ты хочешь работать, если ты умеешь что-то делать, я лично здесь минусов не вижу. Единственный минус - это соседство с Россией. С другой стороны это и хорошо, потому что у меня в России остались дети. И здесь в принципе ехать - одна ночь на поезде и ты уже в Москве. Если честно, в данный момент настолько все хорошо, что я порой не верю и думаю, когда же это все закончится, жду может какого-то подвоха. Думаю, а что правда, что можно так жить?", - задается вопросом наш попутчик.

Дети и бывшая супруга Руслана живут в России. До карантина один раз они приезжали к нему. Сам он бывал у них гораздо чаще, однако всегда, спустя какое-то время начинал скучать по Литве. За это время наша страна, по его ощущениям, стала для него новым домом. И здесь он хочет найти новую вторую половинку, построить свой индивидуальный дом и начать новую жизнь.

P.S. Подъезжая к Радвилишкису, попутчик поблагодарил нас за приглашение принять участие в проекте, поскольку для него это первый раз, когда он перемещается по Литве на поезде.

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