Представители бизнеса в Литве от безысходности открывают временные магазины, оборудуют вход с улицы

Правительство Литвы на следующей неделе намерено обсудить открытие магазинов с 12 апреля, однако некоторые предприниматели уже сейчас ищут возможность начать работу. Они оборудуют входы со стороны стоянок или через подсобные помещения, не жалея на это денег. Правда, есть компании, которые в центре Вильнюса открывают временные магазины с отдельным входом.

В каунасском Akropolis работает один магазин со входом с улицы - Sportland. Отдельный вход был оборудован по инициативе арендатора.

В ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, по словам представителя Akropolis Group Доминикаса Мертинаса, отдельные входы оборудовали магазины Sportland и Zara в Вильнюсе, New Yorker, Sportland и 4F в Клайпеде и Topocentras – в Шяуляй.

Пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Рената Кяршене рассказала, что некоторые арендаторы торговых площадей также обратились в компанию и получили разрешение на оборудование входа с улицы. Например, такую заявку подал магазин Pepco в Каунасском районе и в Тельшяй.

Не исключение и вильнюсский ТЦ Panorama. В этом торговом центре отдельный вход оборудовал магазин Aprangos galerijа.

В ТЦ Ozаs и BIG Vilnius все магазины пока закрыты.

Apranga Group открыла в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса временный магазин.

О магазинах, оборудующих отдельный вход, высказалась и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Агентство BNS сообщало, что она таких торговцев не критикует.

"Если это безопасно, есть отдельный вход – не вижу никакой проблемы", – сказала она.

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