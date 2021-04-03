Пасхальные службы в храмах Литвы будут транслировать по интернету

По данным Литовской конференции епископов, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, пасхальные службы будут проходить без прихожан.

"Службы пройдут повсюду, но люди смогут в них участвовать только в тех муниципалитетах, где показатель заболеваемости составляет меньше 500 случаев на 100 000", – сказал в пятницу священник Миколас Сотниченка.

По данным на пятницу, больше 500 случаев на 100 000 жителей зафиксировано в 9 муниципалитетах Литвы – Вильнюса и Вильнюсского района, Ширвинтского, Шальчининкского, Игналинского, Варенского и Тракайского районов, а также в Висагинасе и Мариямполе.

Сотниченка отметил, что большая часть приходов будет транслировать службы по интернету.

"Каждый приход действует на свое усмотрение, нет обязательных трансляций, Многие храмы транслируют службы через Facebook или Youtube", – сказал он.

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