Полиция будет проводить контрольные действия как на дорогах, так и на железнодорожных вокзалах. Будут проверять и междугородние автобусы.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в выходные за порядком каждый день будут следить 1100 полицейских и около 400 социальных партнеров – стрелков, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности и др.

По словам заместителя генкомиссара Литвы Арунаса Паулаускаса, контроль будет проводиться круглосуточно.

Статьи по теме:
Полиция Литвы предупреждает: посты будут стационарные и мобильные, контроль в общественных местах  (12)
Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч.  (16)

"Более жесткий контроль будет проходить во время интенсивного движения, но водители не должны удивляться, если их остановят для проверки ночью на территории муниципалитета", – сказал он.

По словам Паулаускаса, полиция оценила предыдущий опыт и "возможные тактические ошибки", поэтому особое внимание будет уделять тому, чтобы не формировались заторы.

"Мы выделили больше людей, чтобы можно было проводить проверки как можно скорее, во-вторых, главный постовой будет принимать соответствующие решения, если водителям приходится стоять больше 30 минут, возможно, пропускать какой-то процент машин без проверки, если они не вызовут никаких сомнений, или же ускорит проверку", – сказал заместитель генкомиссара.

О более жестком контроле пассажиров поездов и автобусов сообщило и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы. По данным министерства, пассажиров будут проверять и сотрудники Литовской администрации безопасности транспорта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!