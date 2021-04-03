Муниципалитет расследует "детектив": как за выходные в морге могло разложиться тело покойного

За выходные дни тело покойного так разложилось в морге, что невозможно было попрощаться с усопшим. Представители бюро ритуальных услуг уверяют, что тело находилось в холодильнике. Расследованием занялись представители муниципалитета.

73-летний житель Вильнюса вышел на улицу с собакой и упал на улице, врачи скорой помощи ничем не смогли ему помочь. Его супруга Янина Тамулявичене до сих пор не может прийти в себя.

"Плачет и собака, не дает даже тапки взять, я хотела их убрать. Тогда собака легла на них", – рассказала вдова покойного журналистам LNK.

Ее супруг скончался 26 марта. Судмедэксперты в выходные дни не работают, поэтому работники муниципальной компании Grinda увезли тело в отделение похоронного бюро, где есть морг с холодильниками. Такая договоренность заключена между муниципалитетом и бюро ритуальных услуг.

В понедельник работники компании Grinda перевезли тело на судмедэкспертизу. Вскоре вдове сообщили, что причину смерти установить не удалось, поскольку тело ее покойного супруга Николая находится в состоянии разложения.

"Я даже не могла его нормально похоронить, костюм просто положили в гроб. Написали, что тело в состоянии разложения. Возможно ли это? Ведь со дня смерти прошло двое суток. Значит, это результат нахождения в морге", – сказала Янина.

Она никак не могла поверить, что за два дня в холодильнике тело может разложиться.

"Уму не постижимо. Как это возможно? Это насмешка над человеком", – она попросила, чтобы ей дали взглянуть на тело.

"Когда я увидела, мне стало дурно. Шея синяя, я разговаривала с ним, я говорила, не знаю, слышишь ли меня, нам пришлось хоронить его как бедного, даже без обуви", – рассказала вдова.

Представители центра ритуальных услуг сказали, что получили тело в специальном пакете, они не могли оценить состояние останков.

"Тело сразу поместили в холодильник. Никаких проблем с холодильником в те дни не были. в том же холодильнике были и тела других людей, близкие которых не имели никаких претензий", – сказал LNK представитель центра Стасис Гуя.

Муниципалитет выясняет, по какой причине могли разложиться останки покойного.

"Тела держат в холодильниках, Grinda передает тело, а в понедельник забирает, вместе с документами. Это первый подобный случай", – сказал LNK представитель Вильнюсского муниципалитета Саулюс Валицкас.

Договор с компанией, которая предоставляет услуги хранения тел, муниципалитет подписал месяц назад. Судмедэксперты говорят, что перед экспертизой тела должны держать при температуре 0-4 градуса тепла. За два дня тело не разлагается. Если тело не держать в холодильнике, то в зависимости от температуры и влажности тело может разложиться в течение суток.

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