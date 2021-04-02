Профессор ответил ждущим послаблений: некоторые ограничения в Литве останутся еще надолго

Почему в Литве сложно обстоят дела с вакцинацией жителей старшего возраста? Этот показатель составляет всего чуть больше 42%. Как проходит вакцинация, готовы ли мы к массовой вакцинации? В передаче "Факты и мнения" собеседники единогласно пришли к мнению, что одними запретами и страхом хорошего результата в борьбе с коронавирусом не добиться.

Профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что запретами и запугиваниями многого не добьешься, а эффект от них бывает кратковременный.

"Вспомните, как обуздали пандемию СПИДа. Давно все поняли, что запреты и страх действуют недолго. Вспомните пандемию СПИДа, когда в Сан-Франциско закрыли гей-клубы и т.д., у нас этот страх был непродолжительным, потом люди стали рисковать. С этой инфекцией все также. Более того – если заболевшие ВИЧ не начинают вовремя пить лекарства, они умирают. В данном случае, большинство понимает, что форма болезни будет легкой, особенно у молодежи. Сразу было понятно, что на страхе далеко не уедешь.

Но некоторые ограничения неизбежно останутся надолго, их должен каждый человек принять лично. Важно лично поведение. Чтобы люди поняли и вели себя так или иначе нужен не страх, нужно информированное решение, чтобы люди поняли. Например, как праздновать Пасху в тесном кругу и как это делать максимально безопасно, а не только запрещать", – сказал Чаплинскас.

"(...) Я считаю, важно понять – мы не можем полностью устранить эту опасность, ни запретами, ни чем-то еще, это значит, что надо снижать опасность, возможность передать вирус. Я думаю, переболевшим или те, кто сдал тест, надо навестить своих пожилых родителей", – считает профессор.

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис сказал, что запрет - самый простой способ, но он напомнил о практике некоторых стран, где на праздники или какие-то дни сделали послабления.

"На Пасху надо продержаться, это факт. Вопрос – как, ведь мы видим опыт разных стран, видим, что было после свободы на Рождество в Португалии, после других праздников в других странах, после Дня поминовения усопших в Литве, где эта золотая середина – сказать трудно. Самый простой вариант - запрет, вопрос в том, сработает ли он, люди устали, стали нарушать запреты", – сказал профессор.

По его словам, в обществе больше всего не хватает понимания и общения, очень много вопросов решают с помощью запретов.

"До сих пор у людей почти нет права выбора. Важно объяснять, почему надо делать так, а не иначе. Это просто, мы постоянно говорим об этом – дистанция, дезинфекция, маски, наконец, если ты переболел, если есть антитела, если ты привит, вот этого элемента - общения, у нас не хватает", – сказал Усонис, заметив, что год назад запреты нужны были и действовали иначе, поскольку у нас многого не было.

На вопрос 42% привитых пожилых людей - это много или мало, Усонис ответил, что для получения иммунитета этого мало.

"Этого достаточно, чтобы повлиять на количеств тяжких случаев, на количество умерших, но мало для иммунитета в обществе. У нас привита треть миллиона жителей Литвы, но есть ли в статистике информация, что какая-то группа населения в безопасности? Мы можем говорить о том, что 90% работников Сантаришксой клиники привиты, а это хороший показатель. Я верю, что в других клиниках, где люди видят, что такое коронавирус, их тоже не надо агитировать", – сказал профессор.

Чаплинскас считает что некоторые пожилые люди не прививаются, поскольку у них нет возможности приехать в центр вакцинации.

"Это нормальный результат для пассивной кампании, ведь информации почти не было. Есть люди, которым мало знать, где и зачем привиться. (...) С одной стороны говорят о запретах, требуют работать из дома, об этом говорят те, кто не пострадал – бюджетники, представители академической общественности. А как переориентироваться бизнесу, который не может работать удаленно.

С другой стороны, есть люди, которые хотят привиться, но не могут приехать на прививку в положенное время, например потому, что дети живут в другом муниципалитете, бабушка сама не может ехать и привезти ее некому. Некоторые пожилые люди остались без прививки именно по этой причине", - считает Чаплинскас.

"Мы сейчас говорим о вакцинации с точки зрения количества получаемых доз, но придут ли люди? Этот вопрос остается открытым. Посмотрите на статистику. Всего 40% сказали, что точно привьются, а сомневающихся очень много, я не говорю о тех, кто настроен против, всегда будут люди, которые не могут привиться или те, у кого не сформируется иммунитет. Важно, чтобы информацию получили все желающие. Например, беременные или те, кто планируют забеременеть, русскоязычные граждане – получили ли они всю необходимую информацию. У людей есть конкретные вопросы, которые возникают не потому что люди против вакцины, а потому что они хотят получить ответ", – сказал профессор.

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