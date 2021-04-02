В пятницу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встречалась с представителями торговли.

Шимоните после встречи сказала, что правительство на следующей неделе обсудит возможности открытия торговых центров и, если эпидемиологическая ситуация позволит, они могут работать с 12 апреля.

Статьи по теме:
Канцлер правительства Литвы: массовая вакцинация должна начаться до 1 июня  (72)
Полиция Литвы предупреждает: посты будут стационарные и мобильные, контроль в общественных местах  (5)

"Мы слышим, на что надеется бизнес и, хотя во всей Литве эпидемиологическая ситуация еще не улучшается, мы ищем возможность безопасно открыть не только торговые центры, но мы надеемся, что работников будут в обязательном порядке тестировать, будет продолжаться вакцинация, будут соблюдать и другие меры необходимости, что позволит открыть сферу культуры: мероприятия на улице и в помещениях, при соблюдении безопасности", - сказала премьер, заметив, что правительство обсудит этот вопрос в среду.

По ее словам, важно, чтобы работники открывшегося бизнеса своевременно проходили тестирование.

"Обсуждались две основные темы. Речь шла об открытии всех магазинов, торговых центров, магазинов в торговых центрах, по нынешнему плану, этот вопрос обсудят в среду, если решение примут, то магазины откроются с 12 апреля", – сказала президент Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

Торговцы также попросили выделить им дополнительную помощь, поскольку большую часть торговцев действующие субсидии не охватывают.

"Торговля - специфическая деятельность – в ней есть фактор накопившихся запасов. Запасы надо реализовать, в ходе реализации появляется оборот, а с ним у убытки. Нынешние схемы это обстоятельство не учитывают. Поэтому было решено не корректировать имеющиеся пакеты (...). Но, может, нам надо сделать домашнюю работу, может, возможны какие-то модификации. Но это не вопрос этого дня", – заверила Вайнене.

Напомним, что ужесточенные действия карантина действуют с 16 декабря 2020 года, в тот день закрылись магазины и рыночные павильоны, многие из них не работают до сих пор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!