За минувшие сутки в Литве привили почти 17 тысяч человек
BNS
ru.DELFI.lt
02.апреля 2021 12:02
aA
Skiepijimas nuo koronaviruso Kauno klinikose
Foto: Kauno klinikos
За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 тыс. 365 человек, вторую – 2489 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
В целом в Литве первой дозу вакцины привиты 364 тыс. 930 человек, двумя дозами – 168 тыс. 740.
В Литву доставлено 642 тыс. 365 доз вакцин, из них использовано 533 тыс. 670.
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