Банк Revolut расширяет свою команду в Вильнюсе

Группа компаний, работающих в сфере финансовых технологий Revolut нанимает 1000 специалистов по продажам, расширяет свою команду в Вильнюсе.

Специалистов будут нанимать в Литве, Польше, Испании, Португалии, Франции, Великобритании и США.

"Мы хотим облегчить компаниям торговлю в международном масштабе и предложить им легкодоступные финансовые услуги, включая конвертацию валюты по приемлемой цене, управление расходами компании и оплату услуг", – сказал представитель Revolut Мэттью Актон Дэвис.



Revolut также расширяет команду в Вильнюсе и планирует трудоустроить 100 специалистов в сфере банковского дела, обслуживания клиентов, а также превенции финансового мошенничества и обслуживания клиентов.

В команде Revolut сейчас работают почти 2500 человек, 200 из них работают в Вильнюсе.

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