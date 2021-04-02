Исследование мнения жителей Литвы, поразившее авторов: реальное положение отражает опасные тенденции

У литовцев нет ностальгии по советскому времени, им не нравятся авторитарные руководители восточных соседей, они поддерживают членство в ЕС и НАТО. Такие результаты год за годом показывают исследования общественного мнения. Однако эксперты Вильнюсского института политического анализа (ВИПА), которые провели новый опрос, были шокированы: картина весьма печальная.

Исследования мнения жителей Литвы на протяжении нескольких лет показывали прозападные настроения: все меньше жителей с ностальгией вспоминает советское время, люди не считают, что тогда жилось лучше, стабильно растет или остается высоким коэффициент доверия США, НАТО и ЕС: 8 из 10 литовцев положительно оценивают членство в Альянсе, а ЕС доверяют больше жителей других стран сообщества.

Кроме того, жители Литвы ясно называют российский режим недружественным и представляющим угрозу, большинство литовцев одобряет ужесточение санкций в отношении Кремля.

Однако представленные результаты нового исследования оказали совсем иную картину. По словам автора исследования ВИПА – его идеолога Донатаса Пуслиса и аналитика Гинтараса Шумскаса, реальная, неприукрашенная ситуация понравится не всем.

Что показал чистый лист

Исследование "Подверженность литовского общества дезинформации Анализ Нарратива" представил Шумскас. В интервью Delfi он признал, что на этот раз респондентам не давали заготовленные утверждения, с которыми надо было согласиться или нет, не задавали вопросы так, чтобы их можно было интерпретировать неоднозначно.

"Мы шли с чистым листом. Не мы вкладывали утверждения в уста, люди сами говорили, мы только наводили на путь и тут начиналось повторение нарратива", – подчеркнул Шумскас.

На первом этапе исследование проводилось в Клайпеде, Кедайняй, Шальчининкай и Висагинасе: цель исследования - выявление установившегося нарратива, который показал бы проблемные сферы внешней и внутренней политики, исторической памяти, которые могли бы использовать дезинформаторы.

"Когда знаешь аудиторию, можешь использовать превентивные меры еще до того, как какая-то из групп станет жертвой дезинформации", – сказано в исследовании.

Шумскас признал, что эти города для выявления нарративов были выбраны не случайно – использовали "индекс благополучия муниципалитетов", в котором определены вызовы в сфере социальной и физической безопасности, образования, развития экономики и демографической ситуации муниципалитетов.

Выбрали крупный город (Клайпеду), самый крупный аграрный муниципалитет, где преобладают литовцы (Кедайняйский район), а также районы, где проживает много русских (Висагинас) или поляков (Шальчининкай). Людей опрашивали вживую.

"Мы хотели исследовать разносторонние в этническом плане группы, которые чаще сталкиваются с враждебными информационными каналами, живут в своеобразных "пузырях", особенно Висагинас, где нам рассказывали о прививках, там люди ждут появления "Спутника", – прибавил Шумскас.

В результате анализа выявлены следующие нарративы: COVID-19 развалил систему здравоохранения в Литве, COVID-19 манипулируют, чтобы управлять обществом, у Литвы нет самостоятельной внешней политики, литовская образовательная система закладывает неправильные ценности, развал СССР ничего хорошего не принес, НАТО забирает у стран-членов деньги, которые лучше бы потратить на социальную сферу.

7-30 ноября 2020 г. провели репрезентативный опрос, который провела компания Baltijos tyrimai: в нем участвовали 1004 жителя страны, погрешность результатов не превышает 3,4%. Результат этого опроса потряс исследователей.

Критическая оценка даже со стороны своих избирателей

До сих пор считали, что такой отрицательный нарратив, как недоверие государству, НАТО, ЕС, высокая оценка российского режима в Литве непопулярен.

Однако исследование показало иную картину. Конечно, чувствовалось влияние пандемии. Например, в группе утверждений о национальной политике часто говорилось о негативной оценке системы здравоохранения.

28% респондентов полностью согласны, а 50% отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия COVID-19 ее полностью разрушила.

Но разочарование сквозит и в других вопросах. Экономическое положение страны также оценивают отрицательно. 29% респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать, еще 44% скорее согласны с таким утверждением.

Teiginių apie nacionalinę Lietuvos politiką vertinimai Foto: VPAI

В экономических провалах респонденты винят конкретную политическую силу – Союз отечества-Христианских демократов Литвы: 59% согласны с утверждением, что "власть консерваторов обокрала людей – обесценились пенсии, деньги". Самое интересное, по словам Шумскаса, что с этим согласны 25% избирателей СО-ХДЛ.

В целом ответ на вопрос, к какой политической силе себя относят респонденты, трудно поддается объяснению. Например, с утверждением, что "распад СССР ничего хорошего не принес" согласились 25% избирателей консерваторов, 11% избирателей Партии свободы, при оценке утверждения "советский период принес Литве больше пользы, чем вреда" с ним согласились 30% избирателей Партии свободы, а 26% консерваторов согласны с тем, что "ЕС разрушает традиционные христианские ценности".

Sovietiniais laikais ir prie Brazausko buvo Foto: VPAI

31% респондентов, которые назвали себя избирателями консерваторов, считают, что "НАТО забирает деньги из бюджета стран-членов, лучше бы эти деньги пошли на благосостояние людей" – с этим согласны также 70% избирателей соцдемов и Избирательной акции поляков Литвы.

Похожая ситуация и с утверждением "ЕС и НАТО расширяют свои границы, чтобы окружить Россию", с ним согласен 21% избирателей консерваторов, и по 53% избирателей Партии труда и ИАПЛ.

Удивляют ответы трети населения

Однако такие заявления о поддержке той или иной партии надо оценивать отдельно. Особенно видна разница при ответе на вопросы в разных возрастных группах, а также у людей с разными доходами и образованием.

Правда, больше всего удивляют общие ответы. Например, с утверждением, что "Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб" согласны 66% участников опроса, а больше половины (54%) убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики – все диктует Брюссель (ЕС)", а 32% считают, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон.

Teiginių apie užsienio politiką vertinimai Foto: VPAI

Один из отрицательных рассказов о внешней политике Литвы - это умаление авторитета и влияния Литвы, ЕС здесь представлен как орудие, служащее интересам крупных государств. С таким утверждением согласны 55% респондентов.

Шире используют метафору, в которой ЕС приравнивают бывшему СССР, ведь там у отдельных республик не было права голоса. Это утверждение поддерживают почти 36% респондентов.

Больше трети участников опроса читают, что "ЕС и НАТО расширяют свои границы и хотят окружить Россию" (34%) или не скрывают симпатии авторитарному лидеру России – 37% считают, что Владимир Путин, а точнее его правление укрепило Россию.

Многие живут с оглядкой на Кремль

Еще ярче проступают показатели исторической памяти, особенно ностальгии по советскому прошлому. Больше всего люди вспоминают экономическую безопасность.

С утверждением, что в советское время большинство людей были экономически защищены, согласны 53% респондентов, кроме того, рассказывают, что советский период принес Литве больше пользы, чем вреда (35%), утверждение, что "распад СССР не принес ничего хорошего" поддерживают 29% участников опроса.

Утверждения "Мы должны быть благодарны за то, что советская власть освободила Литву от нацистов" и "Советский период в общем принес Литве больше пользы, чем вреда" поддержали 37 и 35% респондентов.

Istorinės atminties naratyvų vertinimai Foto: VPAI

"Мы стали думать, почему такое происходит, ведь уровень ностальгии снижался, а сейчас все перевернулось, – сказал Шумскас, напомнив аргументы психологов, что во время таких опросов люди часто вспоминают свою молодость, а не само окружение, романтизируют студенческий период, а не само советское время, – но в целом эти данные смотрятся печально. Мы были в шоке".

По словам Шумскаса, один из приятных моментов был вопрос интеграции: с утверждением "приехавшие в советское время в Литву русскоязычные успешно интегрировались в современное общество" согласились 62% респондентов, это показывает, что кремлевская дезинформация о том, что русскоязычных здесь не жалуют - потерпела фиаско, такой дискриминации в Литве нет.

Однако Шумскас признал, что большая часть ответов привела исследователь в ужас.

"Когда живешь в окружении других нарративов, такие результаты сложно осознать. Мы много думали, удивлялись. Но с другой стороны, а чего беспокоиться? Раньше мы смотрели с перспективы "пузыря" – мы в Вильнюсе живем сытой жизнью, нам хорошо, а в других местах давление растет: в моем окружении никто не скажет, что Путин хороший и подходящий лидер, но это мое окружение", – заметил эксперт.

"Если 30% участников опроса говорят, что Путин – совсем неплохой парень, это, возможно, пугает. Было бы грустно, если бы мы это скрывали, это было бы сигналом, что с нами что-то не так, что мы боимся себя. Поэтому давайте отнесемся к этому, как к первому звоночку, тревожному символу или шоковой терапии. Может, это будет пробуждение, нам сытым в Вильнюсе все кажется так, а в другом месте давление растет", – прибавил он, заметив, что такие результаты - повод для радости кремлевских пропагандистов.

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