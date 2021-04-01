В Каунасе в магазин Iki вбежала тяжело раненая женщина подозреваемый задержан

Каунасцы поделились снимками из Вилиямполе, где на шоссе Варню, к ТЦ IKI съехалась полиция и врачи скорой помощи. Сначала жители сообщали об убийстве.

Дежурная ГПК Каунасского района Одета Вайткявичене информировала, что в 17.18 ч. поступило сообщение о том, что в магазин IKI на шоссе Варню, 38, вбежала раненая женщина (1984 г.р.).

Портал Kas vyksta Kaune связался с представителем магазина Iki Вайдой Будрене, которая уточнила обстоятельства происшествия.

"Мы посмотрели записи видеокамер, раненая женщина вбежала в магазин, упала, скорую видимо кто-то вызвал до этого, поскольку врачи приехали очень быстро. В магазине ее реанимировали, потом увезли в тяжелом состоянии. Сейчас магазин закрыт, полиция проводит следственные действия", – сказала Будрене.

Вайткявичене сказала, что полиция оперативно задержала в Вилиямполе подозреваемого мужчину (1980 г.р.). По предварительным данным, он был пьян (0.46 промилле). Мужчина был закрыт в КПЗ.

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