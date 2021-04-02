Необычная ситуация в Каунасе: студенты вызвали на экзамен полицию

1 апреля утром в Литовском университете медицинских наук студенты пересдавали коллоквиум. Студенты вызвали полицию, поскольку их заставили пересдавать экзамен не удаленно, а в аудитории.

Позже студенты сфотографировали полицейских, которые приехали для выяснения ситуации. Студенты утверждают, что пересдачу им назначили, потому что они "слишком хорошо" сдали коллоквиум удаленно. Им велели пересдавать его в аудитории. Студенты вызвали полицию, поскольку решили, что во время карантина такие действия незаконны.

Представители вуза сказали, что руководствовались приказом ректора Nr. 2021-V-37 от 27 января 2021 г Об организации учебного процесса во время карантина, а предмет "Основы клинических навыков" включен в список предметов, которые преподают смешанным способом – лекции удаленные, а обучение навыкам, их проверка, отчет и экзамен проводятся контактным способом.

"1 апреля 2021 г экзамен I курса. Этот экзамен нельзя было провести удаленно, поскольку он включает немало клинических ситуаций и вопросов администрирования лекарств, принятия решений. Это не тест, который можно сдавать удаленно.

Аудитория была выбрана с учетом всех требований, дистанция соблюдена, студенты и преподаватели - в масках, в аудитории и в коридорах есть антисептик. У входа в аудиторию всем измерили температуру. Полиция оценила ситуацию и нарушений не установила", - сказали представители вуза.

Представитель ГПК Каунасского округа Одета Вайткявичене подтвердила, что такой случай был зафиксирован в четверг.

"Да, если говорить абстрактно, мы в 9:40 ч. получили сообщение о том, что в одном из университетов, возможно, не соблюдают условия карантина. Полиция установила, что в аудитории принимался экзамен, все находившиеся в аудитории были в масках, соблюдали расстояние. Полиция общалась только с преподавателем и заведующим кафедрой", - сказала она.

"Сотрудникам полиции показали документы, на основе которых проводится экзамен, сейчас весь материал передан районному комиссариату, который оценит, были ли допущены нарушения. Все делают в рамках установленных правил", - продолжила она.

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