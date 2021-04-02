Эпидемиолог об ухудшении ситуации в Вильнюсе: это ясный сигнал для всех нас

ru.DELFI.lt

Эпидемиолог Роланда Лингене в фейсбуке поделилась новейшей статистикой по коронавирусу. В ней видно, где жители столицы Литвы чаще всего заражаются коронавирусом.

"Итак, согласно данным, полученным эпидемиологами, мы видим, что, по сравнению с февралем, в марте увеличилось количество заразившихся в семьях – в феврале таких было около трети, в марте – 35%, больше людей заразились на работе – в марте почти 10%, а в феврале 8%. Между тем, 2,5% вильнюсцев в марте заразились в образовательных учреждениях, еще по 2% – за границей и в медучреждениях, 10% – при других обстоятельствах, например, на похоронах, в домах социальной опеки и даже в подъезде во время непродолжительной беседы с соседом", – писала Лингене. По ее словам, в Вильнюсе быстро распространяется британский штамм, поэтому важно проявлять осторожность не только в помещениях, но и на улице. "Заболевшие часто говорят, что ходили не в один, а в несколько магазинов, и не один раз, а по несколько раз, пользовались общественным транспортом. Это ясный сигнал для всех - инфекция никуда не ушла, а в случае с британским штаммом достаточно даже короткого контакта в магазине, автобусе, если плохо надета маска или не вымыли руки", – пишет специалист. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!