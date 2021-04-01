В Вильнюсе в выходные вакциной AstraZeneca смогут привиться больше людей

В четверг после обеда советник мэра Вильнюсского муниципалитета Каролис Жукаускас в фейсбуке объявил, что в столице начата регистрация на вакцинацию жителей вакциной AstraZeneca. Правда, пока привиться смогут люди из конкретных приоритетных групп, но групп немало.

"Вместо пасхальных яиц предлагаем много вакцины AstraZeneca. Если вы пенсионер, учитель, преподаватель, совершеннолетний 12-классник, если у вас есть хронические заболевания (тут список очень большой) или работаете в системе образования – привейтесь от COVID в выходные", – писал Жукаускас.

Регистрация на вакцинацию AstraZeneca проводится по интернету на сайте https://vakcina.vilnius.lt.

"Если ваши родители или дедушки и бабушки, которым больше 65 лет, еще не привились и они согласны прививаться вакциной AstraZenecą – регистрируйте их", – пиал советник мэра.

На сайте Антакальнисской поликлиники сказано, что можно регистрироваться, если вы:

согласны прививаться вакциной Vaxzevria (AstraZeneca);

можете привиться в выходные (3-5 апреля);

входите в приоритетную группу:

старше 65 лет;

12-классник, которому уже исполнилось 18 лет;

учителя и другие работники системы образования;

преподаватели;

люди с хроническими заболеваниями;

участники иностранных миссий;

Подключение к системе - через электронные ворота власти.

Вам надо:

Указать личные данные и контактные данные;

Выбрать один из дней.

Выбрать одно из мест вакцинации – Центральная, Антакальнисская, Шешкинская или Каролинишкская поликлиники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!