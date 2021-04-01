"Вместо пасхальных яиц предлагаем много вакцины AstraZeneca. Если вы пенсионер, учитель, преподаватель, совершеннолетний 12-классник, если у вас есть хронические заболевания (тут список очень большой) или работаете в системе образования – привейтесь от COVID в выходные", – писал Жукаускас.
Регистрация на вакцинацию AstraZeneca проводится по интернету на сайте https://vakcina.vilnius.lt.
"Если ваши родители или дедушки и бабушки, которым больше 65 лет, еще не привились и они согласны прививаться вакциной AstraZenecą – регистрируйте их", – пиал советник мэра.
На сайте Антакальнисской поликлиники сказано, что можно регистрироваться, если вы:
согласны прививаться вакциной Vaxzevria (AstraZeneca);
можете привиться в выходные (3-5 апреля);
входите в приоритетную группу:
старше 65 лет;
12-классник, которому уже исполнилось 18 лет;
учителя и другие работники системы образования;
преподаватели;
люди с хроническими заболеваниями;
участники иностранных миссий;
Подключение к системе - через электронные ворота власти.
Вам надо:
Указать личные данные и контактные данные;
Выбрать один из дней.
Выбрать одно из мест вакцинации – Центральная, Антакальнисская, Шешкинская или Каролинишкская поликлиники.
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