Парламент Литвы снял Якубаускаса с должности директора Центра исследования геноцида и сопротивления

Парламент снял Адаса Якубаускаса с должности директора Центра исследований геноцида и жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).

В четверг в ходе тайного голосования за его отставку проголосовали 79 парламентариев, против было три члена Сейма, один бюллетень был испорчен.

"Просто не тот человек сидел в этом кресле, нужно было сменить человека. Проблема была в этом", - прокомментировал Якубаускас решение Сейма.

Он сказал, что его наказали "авансом", потому что он проработал семь месяцев вместо пяти лет.

Якубаускас собирается вернуться к академической деятельности.

По закону директора центра назначает и освобождает от должности Сейм.

Решение предложить Сейму уволить назначенного в прошлом году директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

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