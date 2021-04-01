Советник президента: если использовать все вакцины, 70% взрослого населения Литвы до лета будет привито

Вакцин, которые Литва получит во втором квартале, будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения страны, поэтому нет объективных причин для невыполнения цели, заявил советник президента Литвы Симонас Крепшта.

"Эта цель является амбициозной, но ее ставят и Евросоюз, и другие государства ЕС, Еврокомиссии, и президент действительно считает, что добиться этой цели за лето точно возможно, ведь мы видим, что количества получаемых вакцины будут достаточными для достижения этой цели", – заявил в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Гитанаса Науседы по экономическим вопросам.

"Поэтому, если мы этой цели не добьёмся, то это будет связано уже с национальными вызовами: неспособностью использовать эти вакцины, приглашать людей, убедить их, и это, несомненно может стать большим минусом для нашей социально-экономической жизни", – добавил он.

Хотя массовая вакцинация жителей в данный момент запланирована на июнь, С. Крепшта отметил, что только при вакцинации приоритетных групп должна быть привита значительная часть населения.

"С учетом утвержденного в данный момент Министерством здравоохранения приоритетного списка – точно я не считал, но можно предположить, что пройдя по всем приоритетам – люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, учителя, полицейские, военные – будет где-то половина Литвы. И если мы говорим, что перейдем к массовой вакцинации лишь тогда, когда привьем половину Литвы, то возможно это будет июнь", – сказал президент.

По имеющимся у него данным, Литва во втором квартале этого года должна получить более 2 млн доз вакцин.

"В конце второго квартала, если мы сможем использовать все вакцины, мы на самом деле будем очень близки к цели вакцинации 70% взрослого населения летом, но это действительно достижимая цель", – подчеркнул он.

По данным четверга, в стране хотя бы одной дозой вакцины привиты 349,6 тыс. человек, двумя дозами - 165,7 тыс.

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