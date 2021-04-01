Приоритетный список в Литве удивляет: люди из группы риска будут дольше ждать своей очереди

В Литве вакцины от коронавируса мало, поэтому приходится выбирать, кого прививать в первую очередь. Не случайно составляют приоритетные списки лиц, которые будут привиты в первую очередь. Эти списки утверждает глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис.

В соответствии со списком в первую очередь прививают людей из групп риска: работников сферы здравоохранения, пациентов с серьезными и хроническими заболеваниями, социальных работников, работников мобильных пунктов тестирования, провизоров, лица старше 75 лет.

Позже должен настать очередь людей младше 65 лет с разными хроническими заболеваниями, а также лиц, которые выполняют жизненно важные для государства функции, контактируют с другими людьми (полицейские, пограничники, пожарные-спасатели), а также работников сферы розничной торговли, которые контактируют с клиентами (кассиров, охранников и др.). Но их вакцинация была остановлена, на первый план вышли педагоги и ученики 12-х классов. Прививают также преподавателей вузов, несмотря на то, что эти учебные заведения работают удаленно.

О вакцинации преподавателей университета им. Витаутаса Великого Delfi писал во вторник. Как же случилось так что первенство оказалось не за теми, кто болен хроническими болезнями и по работе контактирует с людьми, а за преподавателями, работающими удаленно? Муниципалитеты утверждают, что это решение Минздрава, а Минздрав отмечает, что переход от одной группы к другой зависит от решений муниципалитетов.

В редакцию Delfi обращалась Дайва из Вильнюса, которая сказала, что ее близкий человек не может привиться, несмотря на серьезное заболевание.

"Нам говорят, что вакцины нет, но мы видим и слышим, что происходит вокруг. Например, в соседних районах прививают даже людей младше 60 лет, если у них есть хронические болезни. Например, бывший министр, у которого есть хронические болезни (по списку он находится в 10-й группе), уже привит, а мой родственник из 4-й группы неизвестно когда будет привит", – писала Дайва.

Советник главы Минздрава Айсте Шукшта сказала, что все зависит от процесса в муниципалитете.

"За процесс вакцинации и его организацию отвечают муниципалитеты. Центры вакцинации могут быстрее переходить от одной группы к другой, если нет желающих прививаться какой-то вакциной. Непривитые жители из других приоритетных групп могут привиться в любой момент, им только надо объявить об этом своем желании, им сообщать, когда вакцина, которой они хотят привиться, появится в центре вакцинации, – сказала Шукшта. – Кроме того, во всех муниципалитетах разные темпы вакцинации".

На вопрос, почему прививают преподавателей вузов, а не полицейских и продавцов, Шукшта сказала, что группа работников системы образования находится выше.

Пока журналистам не удалось получить ответ Дулькиса на вопрос, логично ли такое распределение приоритетных групп.

Представитель Минздрава Юлианас Галишанскас сказал, что некоторые представители приоритетных групп не могут привиться, поскольку жителям дали возможность выбирать вакцину.

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