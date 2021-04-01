Ученые из Литвы, Британии и Украины выясняли, действительно ли маски защищают нас от заражения COVID-19

В ходе совместного исследовательского проекта при поддержке Великобритании международная группа ученых из Литвы, Соединенного Королевства и Украины во главе с доктором наук Стейгвиле Биченкене из Центра физических наук и технологий (ЦФНиТ) провела расширенные исследования наночастиц с точки зрения безопасности от коронавируса, рассказали журналисту представители пресс-службы британского посольства в Литве.

«Официальное название исследования – „Совместный проект Великобритании, Литвы и Украины – оценки риска воздействия безопасности от коронавируса с точки зрения наночастиц“. В ходе проекта группа научных экспертов из трех стран провели подробные исследования различных комбинаций тканей, используемых для изготовления средств индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний, в том числе инфекции COVID-19, вызвавшего пандемию», - поведал офицер по связям с общественностью британской дипмиссии в Литве Михаил Козлов.

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В свою очередь, глава научной группы Стегвиле Биченкене рассказала, что к маскам нужно подходить ответственно – маска маске рознь, некоторые из них защищают от проникновения опасных частиц больше, другие – меньше, а третьи могут и навредить. Разнообразие масок и респираторов на рынке и побудило ученых провести подобное исследование.

«Эффективность сертифицированных медицинских масок и респираторов во многом зависит от их правильного ношения, в то время как эффективность тканевых масок в защите от вирусов во многом определяется характеристиками материала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на многочисленные инструкции в Интернете по производству тканевых масок и недостаточную осведомленность общественности о факторах, влияющих на эффективность тканевых масок, выпустила временное руководство, призывающее к дальнейшим научным исследованиям. Объединив усилия с нашими коллегами из Великобритании и Украины, мы решили провести детальное исследование различных слоев и комбинаций текстиля, к концу проекта мы предоставим результаты и рекомендации для ВОЗ», - говорит доктор Биченкене, руководитель отдела исследований окружающей среды ЦФНиТ.

Посольство Великобритании и посол Великобритании в Литве Брайан Олли оказали значительную поддержку этому проекту. Благодаря поддержке и вниманию посла Центр физических наук и технологий смог купить оборудование, необходимое для лабораторных исследований в рамках проекта - аэродинамический спектрометр для определения размера частиц аэрозолей. Это инновационное оборудование поможет исследователям детально исследовать эффективность фильтрации защитных масок и надежность комбинаций тканей в диапазоне размеров частиц с наибольшей проникающей способностью (MPPS, angl., most penetrating particle size).



Международная значимость

Посол Великобритании в Литве Брайан Олли, комментируя совместный проект, сказал: «Я очень рад, что Фонд поддержки COVID-19 при министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, который является одним из элементов глобального ответа Великобритании по поиску путей выхода из кризиса, участвует в проекте в этой актуальной области исследования по коронавирусу. Наше партнерство с ЦФНиТ и привлечение признанных экспертов из Великобритании и Украины приведет к отличным исследованиям и более тесному международному сотрудничеству, а также внесет реальный вклад в повышение безопасности в уязвимых странах».

«От имени ЦФНиТ мы искренне благодарим посла Великобритании господина Брайана Олли за жест доброй воли. Использование оборудования в нашем Центре внесет значительный вклад в решение проблем пандемии и откроет новые возможности для сотрудничества между научными учреждениями стран. Это прекрасный и ценный пример того, как, объединяя наши усилия, дополняя наши компетенции, а также наши научные и технологические ресурсы, мы можем успешно продвигаться к качественно новым формам международного сотрудничества», - говорит директор ФТМК, профессор Гинтарас Валушис.

Проект был инициирован исследователями ЦФНиТ, который считается сильнейшим научно-исследовательским институтом в странах Балтии, проводящим уникальные фундаментальные исследования и технологические разработки.

Подчеркивается, что Стегвиле Биченкене является экспертом в области наук об окружающей среде и изменении климата, чья исследовательская деятельность высоко ценится международным научным сообществом. Она также является членом Платформы по устойчивому финансированию при Европейской комиссии (ЕК) и членом Совета Миссии Совета ЕК по адаптации к изменению климата, включая социальные преобразования.

Исследования в области экологии, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним являются приоритетной областью ЦФНиТ, чьи исследовательские проекты получают самые высокие международные оценки и помогают правительству Литвы в реализации политики в области изменения климата и качества воздуха, например, обязательств по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотскому протоколу.

Представитель Великобритании доктор Фрэнсис Поуп, профессор Бирмингемского университета, является всемирно известным экспертом в области атмосферных наук. Профессор Поуп проводит исследования причин и последствий качества воздуха, изменения климата и устойчивости городов, объединяя информацию из таких областей как химия, биология, физика и социальные науки, чтобы понять, как изменение климата и загрязнение воздуха (например, биоаэрозольные частицы) влияют на здоровье человека и как это связано с устойчивым развитием городов. Профессор Поуп привел к завершению нескольких мультиинституциональных и международных проектов, а в настоящее время ведет проекты в Великобритании, Африке и Индии. Бирмингемский университет является частью британской сети университетов COP26, которая объединяет более 45 британских университетов, чтобы помочь достичь амбициозных результатов на следующей конференции ООН по изменению климата в Глазго, Великобритания (COP 26).

Представитель Украины, профессор Петр Стрижак из L.V. Института физической химии им. Писаржевского НАН Украины – этот вуз является одним из самых известных научных центров страны. Он проводит фундаментальные и прикладные исследования в различных областях современной физической химии. Область исследований профессора Стрижака – гетерогенный катализ, наночастицы и наноструктуры. Он автор более 300 научных статей, 100 докладов на конференциях, соавтор 40 патентов, член многих украинских научных организаций.

«Поддержка посольства Великобритании и активное участие научного сообщества открыли новые возможности. Мы очень рады работать с профессором Фрэнсисом Поупом, признанным экспертом в области исследований атмосферы и изменения климата в международном научном сообществе. Область исследования профессора Поупа соответствует направленности нашего отдела. Кроме того, оборудование, финансируемое посольством Великобритании, позволит проводить исследования в области загрязнения воздуха и изменения климата, а также разрабатывать методы и технологии для создания более безопасной и здоровой окружающей среды для устойчивого будущего. Я искренне верю, что поддержка Великобритании и новые возможности будут способствовать дальнейшему долгосрочному двустороннему и международному сотрудничеству», - подытожила доктор наук Биченкене.

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