Лазейка закрылась - полиция будет проверять пассажиров поездов во время посадки

На праздничные выходные многие жители Литвы купили билеты на поезда, чтобы беспрепятственно пересечь границы между муниципалитетами. Полиция обещает проверять пассажиров на посадке, тех, у кого не будет повода для проезда, в поезд просто-напросто не пустят. Что надо знать пассажирам, которые решили отказаться от поездки> Глава ЗАО LTG Link Линас Баужис призвал таких людей вернуть билеты.

"Если вы соблазнились и купили билет, верните его, мы вернем деньги за него. Я призываю людей не отправляться в путь, если поездка - не вопрос жизни и смерти, если она не связана с работой, оставайтесь дома", – сказал журналистам LNK Баужис.

По его словам полиция готовиться проверять пассажиров на посадке, она будет выяснять цель их поездки.

"Мы с полицией договорились, что пассажиров будут проверять не в поезде, а на перроне, чтобы не задерживать отъезд. Поезд должен следовать по расписанию, поезда ходят строго по расписанию, чтобы не мешать друг другу, чтобы прибыть вовремя. Проверки будут на перроне.

Поэтому люди должны прийти к поезду не за 5, а минимум за 15 минут до отбытия. Конечно, нужно иметь при себе не только билет, но и документ, объясняющий поездку и ее необходимость", – сказал Баужис.

Он сказал, что в поездах Вильнюс-Клайпеда свободные места еще есть.

"Конечно, это популярный маршрут, он пересекает несколько муниципалитетов. Но я не могу сказать, что наблюдается какая-то массовость", – сказал он.

"Это не массовое явление, точно нет нескольких сотен желающих уехать. Едут те, кому нужно. Мы видим по потоку пассажиров – он не большой, не растет быстрыми темпами. Мы просто договорились с полицией, чтобы проверки проводили на перроне, чтобы не было задержки поезда", – сказал Баужис.

По его словам, с поезда пассажиров снимать не будут, будут выписывать штрафы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!