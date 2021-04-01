Застрявшие ночью в лифте люди, не дождавшись помощи, выбрались сами

ru.DELFI.lt

31 марта ночью, в 1.30 ч. в Вильнюсе, на аллее Юргиса Матулайтиса пропало электричество. В лифте дома застряли люди. Они позвонили в аварийную службу, но не дождавшись помощи, сами выбрались из лифта и ушли.

Уточняется нанесенный ущерб. Начато расследование по факту порчи чужого имущества. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!