Во время заметы лопнувшего колеса тягаче погиб человек

1 апреля, в 8.10 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что на 137-м км автострады Каунас-Клайпеда, около деревни Юодгирис, рядом с АЗС EMSI (в 30-40 км от Каунаса), лопнуло колесо тягача, погиб человек.

Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что после того как у тягача лопнуло колесо, на помощь водителю (1982 г.р.) пришел другой водитель (1962 г.р.).

Во время замены колеса произошло несчастье. Оказывавший помощь мужчина был зажат и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!