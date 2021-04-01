Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что после того как у тягача лопнуло колесо, на помощь водителю (1982 г.р.) пришел другой водитель (1962 г.р.).
Во время замены колеса произошло несчастье. Оказывавший помощь мужчина был зажат и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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