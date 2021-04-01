Скандал в парламенте Литвы: депутат получил электронное письмо с угрозами

Содиал-демократ Эугениюс Сабутис в среду обратился в полицию и сообщил, что по электронной почте получил письма с угрозами.

Департамент полиции сообщил, что депутат обратился в полицию в 9 ч. утра и указал, что письмо на рабочую почту пришло в 5 ч. утра.

Представитель столичной полиции Юлия Самороковская сказала BNS, что Сабутис в заявлении указал, что ему угрожают расправой за то, что он - депутат. Депутат сказал, что с адресантом не знаком.

Полиция начала расследования по факту угрозы убить или нанести тяжкие увечья.

В письме сказано, что если человек не получит социальное жилье, "придет к ним и зарежет как собак".

Весь текст письма:

"Добрый день, если Вы не дадите мне социальное жилье, я приду к вам и зарежу как собак. Тогда сможете увидеть много мертвых тел. Если даете жилье гражданам Сирии и Беларуси, то найдется место и для меня. Сколько мне еще жить как собаке на улице".

Представитель фракции Партии труда Викторас Фёдоровас, который также получил такое письмо, сказал Delfi, что в полицию не обращался, поскольку причины написания таких писем могут быть разными.

"Насколько я понимаю и из комментариев в фейсбуке, несколько депутатов писали, что это связано не с конкретными депутатами, письмо получило большинство. Мы в парламенте это даже не обсуждали. Мне говорят, что надо обращаться в полицию. Но я еще не решил. Человек писал ночью, может был пьян или что-то еще. Трудно сказать. Насколько я знаю, коллега Сабутис обратился в полицию, узнаю, как дела, нужно ли повторно обращаться", – сказал Фёдоровас.

"Но я не расценивал такое письмо как повод для обращения в полицию. Мало ли в чем причина, может, полнолуние, может, еще что-то", – сказал он Delfi.

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