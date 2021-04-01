Минздрав намерен централизовано следить за уничтожением остатков вакцины, живые очереди пока не планируются

Минздрав Литвы готовит систему, которая позволит централизованно следить за утилизацией вакцины от коронавируса в стране, однако пока не планируют живые очереди людей для вакцинации оставшимися дозами.

"О живых очередях еще рано говорить, поскольку у нас только-только ослаблен порядок движения в рамках приоритетных групп, чтобы собрать необходимое количество людей для вакцинации на неделю,", – сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

По ее словам, нынешний порядок позволяет так организовать процесс, чтобы остатков не было. Однако Гребенковене признала, что они все же бывают, но это не "масштабная проблема".

"Учреждения регистрируют каждую утилизированную дозу в своих журналах, это в основном бумажные документы. Сейчас мы хотим, чтобы все учреждения фиксировали эти данные в одной системе, тогда министерство будет видеть централизованные данные, сколько таких остатков есть, какова их концентрация в центре вакцинации, тогда мы сможем анализировать саму ситуацию, процесс вакцинации, помочь в решении этого вопроса", – сказала канцлер.

По ее словам, многие центры прививают людей до обеда.

"Если мы увидим, что масштабы проблемы велики, что количество остатков большое, тогда придется искать решения. Если с помощью других мер проблема не решится, тогда можно будет рассматривать вариант живой очереди в определенные часы", – сказала Гребенковене.

Однако она заметила, что такая инициатива, как живая очередь еще больше замедлит процесс вакцинации людей приоритетных групп, особенно старшего возраста.

"Инициатива живой очереди еще больше удалит нас от приоритетных групп, ведь если отдать дозы другим приоритетным группам, наверное, это будут более молодые, активные люди", – сказала Гребенковене.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс обратился в Минздрав с просьбой разрешить более свободное использование остатков вакцины от COVID-19, чтобы их не пришлось утилизировать. По данным муниципалитета, это может быть актуально, когда увеличится количество вакцин.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что порядок будут менять, если проблема утилизации вакцины станет масштабной. В крупных городах за все время утилизировано по несколько десятков доз, в других муниципалитетах это лишь отдельные случаи.

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