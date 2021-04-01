Жуткое происшествие в Биржайском районе: во время охоты застрелен мужчина

ru.DELFI.lt

Šautuvas Foto: Organizacijos nuotr.

31 марта вечером, в 21.30 ч., в Биржайском районе, в Папилисе, около плотины, во время охоты мужчина (1983 г.р.) из ружья застрелил другого мужчину (1967 г.р.).

Подозреваемый был трезв, его задержали. Оружие изъято. Начато расследование по факту убийства. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!