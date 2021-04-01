В Вильнюсе объединяют поликлиники: Каролинишкскую с Лаздинайской и Науининкскую с поликлиникой Новой Вильни

Столичную Лаздинайскую поликлинику планируют соединить с Каролинишкской, а Науининкскую с поликлиникой Новой Вильни.

Такое решение в среду одобрил вильнюсский горсовет, полная реорганизация поликлиник пройдет летом.

"Изменят уставы, законы, проведут беседы с работниками, обсудят новые должности, весь процесс", – сказала представитель отдела здравоохранения муниципалитета Виктория Турауските.

По ее словам, после объединения Каролинишкской поликлиники с Лаздинайской пациенты последней быстрее будут получать ряд услуг.

"В Лаздинайской поликлинике нет некоторых специалистов, инфраструктуры, не хватало средств. Сейчас врач сможет на какую-то часть ставки принимать в Лаздинай, или же организуют подвоз пациентов в Каролинишкес", – сказала Турауските.

Между тем объединение Науининкской поликлиники с поликлиникой Новой Вильни позволит привлечь больше квалифицированных специалистов.

"Это увеличит нагрузку. Например, уролог. В Науининкай есть кабинет, а у врача там было 0,25 ставки, а в Новой Вильне нет ни кабинета, ни оборудования, ни уролога. Вот сейчас у врача будет целая ставка", – сказала Турауските.

По ее словам, часть услуг из одной поликлиники перенесут в другую, но какие именно, пока не известно. "Пока сложно об этом говорить. (...) В ходе реорганизации это и обсудят", – заметила она.

На данный момент нет прямого сообщения между поликлиниками в Науининкай и Новой Вильне, но после объединения планируют новый маршрут.

"Мы предложили вариант быстрого маршрута", – сказала Турауските. По ее словам, сокращения в случае объединения будут неизбежными, но работникам предложат другие должности.

"В Каролинишкес и Лаздинай сократят 20 ставок, но 13 из них сейчас свободны. (...) В Науининкай упразднят несколько должностей – помощников и работников администрации", – сказала Турауските.

Она подчеркнула, что семейные врачи у жителей меняться не будут, как и место предоставления основных услуг.

После объединения поликлиник в Каролинишкес и Лаздинай общее число пациентов составит более 85 000, а Науининкай и Новой Вильни – 46 000.

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