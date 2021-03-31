Maxima раздаст привившимся от коронавируса работникам купоны на сумму 10 евро

В муниципалитетах Литвы началась вакцинация работников сферы торговли от COVID-19. Сеть Maxima подарит привившимся работникам купоны Eurovaistinė на сумму 10 евро.

По словам гендиректора компании Йоланты Бивайните, Maxima считает, что у работников есть право выбора, а купоны привитым было решено дарить, поскольку понимают, насколько это важно для безопасности общества и работников. В торговой сети работают 13 000 человек. Maxima решила отблагодарить своих работников за сознательность и принятие благотворного для общества решения подарочными купонами.

Эти купоны можно использовать как для оплаты товаров, так и для оплаты услуг Eurovaistinė, например, вакцинации от клещевого энцефалита, гриппа. Купонами могут воспользоваться не только работники сети, но и члены их семей.

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