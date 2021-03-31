Премьер-министр Литвы сказала, что порядок вакцинации изменится еще не раз

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что установки приказа министра здравоохранения Арунаса Дулькиса о профессиях, представителей которых будут прививать в первую очередь, изменятся не раз.

Об этом она сказала, отвечая на вопросы журналистов. Напомним, что Минздрав сообщил, что судьи могут быть в приоритетном списке, несмотря на то, что их туда не включили.

Судьи, в отличие от полицейских, разведчиков и пограничников, напрямую в списке как приоритетная группа не указаны. Однако в приказе есть установка, что в приоритетном порядке могут прививать " другие лица, выполняющие жизненно важные для функционирования государства функции, если их нельзя выполнять удаленно".

Совет судей обратился в Минздрав с просьбой выяснить, могут ли они попасть в эту категорию, и во вторник получил положительный ответ.

Министерство указало, что судьи могут обращаться к координаторам процесса вакцинации в муниципалитетах.

Шимоните в среду сказала, что у нее нет подробностей в связи с этой ситуацией, но пункт, касающийся важных функций будет меняться не раз.

"Я так понимаю, эта формулировка изменится не раз, я не хотела бы вносить раздор между представителями разных профессий, думаю, когда мы дойдем до этого пункта, основной проблемой будет скорость вакцинации, а не выяснение, чьи функции важнее", – сказала Шимоните.

Она заметила, что сейчас важнее всего прививать людей старшего возраста и людей с хроническими болезнями.

"После вакцинации этих групп нам придется менять саму тактику вакцинации, перейти к вакцинации в большом коллективе, в компаниях, где можно одновременно привить много людей. Я думаю, что эта категория, которую называют выполняющей важные для государства функции в процессе сильно изменится, когда мы до нее дойдем, или станет не такой важной, поскольку количество вакцины будет большим", - сказала премьер-министр.

В соответствии с приказом Дулькиса, на этой неделе привили преподавателей университета им. Витаутаса Великого, что вызвало немало вопросов, поскольку преподаватели сейчас работают удаленно.

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