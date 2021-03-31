Шимоните: если ситуация останется стабильной, ужесточений удастся избежать

Если в пасхальный период и после него ситуация в стране останется стабильной, то ужесточений удастся избежать, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Если мы постараемся встретить праздники безопасно и не слишком повышая риск друг для друга домашним общением, и не будет какой-то заметной нагрузки на систему здравоохранения - пока она более или менее стабильна, число занятых коек примерно неделю держится более или менее стабильно - то я считаю, что правительству, возможно, удастся избежать каких-то специальных или жестких решений", - сказала она на пресс-конференции в среду.

Премьер порадовалась тому, что сейчас увеличились объемы тестирования: "Они приближаются к уровню, который был в конце прошлого года".

Сейчас, по словам Шимоните, эпидемиологическая ситуация в стране остается "примерно такой же, какой была вчера и позавчера": в восточной части Литвы число новых случаев коронавируса растет, в других местах ситуация лучше, однако она тоже понемногу ухудшается.

В Литве на пасхальные выходные возвращены ограничения передвижения между самоуправлениями, теперь они действуют до 6 апреля.

По данным Департамента статистики, во вторник в Литве было проведено более 13 000 диагностических исследований на COVID-19.

Главная задача на ближайшее время - эффективно использовать вакцины

В связи с тем, что в Литву поступят крупные партии вакцин, главным вызовом будет их эффективное использование, говорит премьер Ингрида Шимоните.

"Главным вызовом и задачей на ближайшее время будет максимально эффективно использовать те вакцины, которые на этой неделе мы обязательно получим. По сравнению с любыми предыдущими неделями, их будет немало", - сказала премьер на пресс-конференции в среду.

По ее словам, распределение вакцин между самоуправлениями распланировано так, чтобы они могли привить "многих людей из групп риска".

Во вторник в Литву поступило 22,8 тыс. тонн доз вакцины Moderna, в понедельник - 44,46 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech. Ранее на этой неделе премьер сказала, что в конце недели должно поступить еще более 60 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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