Еврокомиссар по вопросам юстиции: ЕС защитит литовских судей от мести России

Европейский комиссар по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Дидье Рейндерс говорит, что Евросоюз (ЕС) будет защищать рассматривавших дело 13 января литовских судей от преследований России.

Решение Москвы возбудить дела на литовских судей член Еврокомиссии (ЕК) называет политически мотивированной местью и уверяет, что судьи могут чувствовать себя в безопасности в ЕС.

"Литовские судьи в наших мыслях - европейские судьи, так что такая атака против них - это атака против всего ЕС", - сказал Д. Рейндерс в интервью BNS.

"Я должен сказать, что мы на самом деле очень пристально наблюдаем за ситуацией, так как коллеги-литовцы попросили провести дискуссию об этих нарушениях неколько раз, на уровне Европейского совета, и мы делали это на разных заседаниях. Мы все время говорили, что следим за ситуацией, так как это не что иное, как месть России", - сказал комиссар.

По его словам, "совершенно ясно, что решение суда, которым 67 человек были признаны виновными в военных преступлениях, является частью нормального, справедливого процесса.

"Что мы делаем? Мы считаем, что очень важно, чтобы разные страны ЕС твердо поддержали Литву в такой ситуации, потому что имеют место действия не только против литовских судей. Если я могу сказать, то литовские судьи в наших мыслях - европейские судьи, так что такая атака против них - это атака против всего ЕС", - сказал еврокомиссар.

"И все же недостаточно сказать, что мы очень твердо поддерживаем людей, судей или страну. Мы стараемся найти позитивный ответ на ситуацию, когда Россия обращается в Интерпол с просьбами включить литовских судей в "красный" список, и на самом деле пытается задержать их в какой-нибудь стране и, возможно, будет добиваться их выдачи в Россию", - сказал он.

"Что мы можем сделать? Вы знаете, что у нас нет договора об экстрадиции с Россией, так что это первый элемент. Второй элемент - то, что мы смотрим, возможно ли создать быструю реакцию и общее для всего ЕС решение, определенную систему предупреждения. Если приходит требование из Интерпола к определенному государству о том, что литовский судья куда-то едет, следует реагировать очень быстро, чтобы заблокировать систему и чтобы эта просьба не была выполнена", - сказал Д. Рейндерс.

По словам еврокомисара, "самая большая проблема - сделать то же самое в третьих странах".

"Конечно, мы будем дискутировать с ними, однако самое первое и главное, чтобы литовские судьи и прокуроры могли свободно передвигаться по Европе, чтобы мы создали действующую систему предупреждения и могли блокировать требования. С третьми странами мы надеемся на такое же взаимодействие", - сказал он.

"Я скажу, что ваш вопрос о верховенстве права правильный, мы стараемся делать все так, чтобы это соответствовало нашим международным обязательствам. У нас также есть и Конвенция Совета Европы, частью которой является Россия, однако вы знаете, сколько проблем у нас было с ней на уровне Совета Европы. Конвенция предоставляет обязательные основания для отказа от экстрадиции, когда ее добиваются по политическим мотивам", - сказал еврокомиссар.

"Когда мы организуем систему предупреждения, которая блокировала бы возможную экстрадицию в Россию, это полностью соответствует Конвенции Совета Европы, так как можно показать, что требование политически мотивировано. ЕК тоже проанализирует, какая дорожная карта нужна по требованиям об экстрадиции из третьих стран, и это предполагается сделать в нынешнем году, потому что мы не хотим затягивать", - отметил Д. Рейндерс.

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