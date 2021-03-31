Правительство Литвы продлило сроки использования шипованной резины

Правительство Литвы в среду продлило сроки использования шипованной резины до 10 мая 2021 года.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, проект был подготовлен с учетом карантинного режима и сложившейся ситуации, ограничения перемещения между муниципалитетами и того, что бывают случаи, когда владельцы транспортных средств хранят летнюю резину на территории другого муниципалитета. Кроме того, важно избежать скопления людей у автосервисов.

По Правилам дорожного движения, шипованную резину можно использовать с 31 октября до 10 апреля, за нарушение правила грозит штраф в размере 30-40 евро.

Цель проекта - продлить срок использования шипованной резины до 10 мая.

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