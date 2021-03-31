Совет самоуправления Вильнюса арендует зал Litexpo для вакцинации населения

Совет Вильнюсского самоуправления в среду утвердил предложение арендовать помещения выставочного центра Litexpo для вакцинации населения от COVID-19.

"Мы бы хотели воспользоваться для массовой вакцинации выставочным залом Litexpo, путем непубличных переговоров получить право аренды на три месяца с возможностью продления на три месяца. Пока мы планируем, что цена будет 30 тыс. евро в месяц", - сказала глава Отдела недвижимости Вильнюсского городского самоуправления Вилма Лаяускайте.

По ее словам, в помещениях запланировано 46 мест для вакцинации, место для персонала, так как одновременно будет работать около ста человек, зал ожидания, регистрационное помещение и др.

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что крупные партии вакцин Вильнюс должен получить в конце апреля - начале мая.

Решением самоуправления намечается арендовать зал площадью почти 4,7 тыс. кв. метров в выставочном центре Litexpo.

Как сказал BNS пресс-атташе мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс, поскольку Литва готовится принять крупные партии вакцин, только в помещениях Litexpo в день планируется прививать около 6 тыс. жителей Вильнюса.

Пока самоуправление вакцинирует население столицы в городских поликлиниках, еще один центр вакцинации оборудован в здании самоуправления.

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