Минздрав: использование вакцины AstraZeneca восстанавливается

На прошлой неделе в Литве остались неиспользованными 19 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, но после разрешения перейти на группы более низкого приоритета использование этого препарата восстановилось, заявила канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.

Канцлер, представившая ситуацию с вакцинированием на заседании Комитета Сейма по здравоохранению, отметила, что за неделю как вакцины Pfizer, так и Moderna используются максимально, у учреждений осталось немного доз для вакцинации в понедельник, между тем, с возникновением кризиса доверия к AstraZeneca использование этого препарата тормозилась.

"Потребление Pfizer очень хорошее, это вакцина, пользующаяся самым большим спросом, во всех самоуправлениях у нас прекрасные результаты. Если говорить о конце прошлой недели, у нас был остаток 4 тыс. вакцин Pfizer, учреждения просто оставляли эти дозы для вакцинации в понедельник, чтобы было чем прививать. Moderna также популярная вакцина, ее потребление тоже хорошее, без перебоев, неделю завершили с остатком в 1,7 доз вакцины, которые предназначены для прививки в понедельник", – сказала канцлер.

По ее словам, меньшим спросом пользовалась вакцина AstraZeneca, и постоянно есть ее остаток, однако ситуация с этой вакциной улучшается с разрешением прививать группы более низкого приоритета, если нет желающих среди групп более высокого приоритета.

"Неделю завершили с 19 тыс. доз этой вакцины. Если говорить об упрощении порядка, который позволяет переходить к группам более низкого приоритета, это сдвинуло потребление AstraZeneca, мы восстановили потребление на уровне прежних недель, и мы вновь достигли более 5 тыс. вакцинированных AstraZeneca. Мы видим движение даже в тех самоуправлениях, где затормозилось использование этой вакцины", – отметила Ю. Гребенковене.

Канцлер министерства также сказала, что минувшая неделя была самой лучшей по количеству использованных вакцин, было достигнуто максимальное количество привитых людей - почти 18 тыс.

Согласно опубликованным в среду данным Департамента статистики, за минувшие сутки было привито 11,5 тыс. человек.

В целом в Литве первой дозой вакцин от COVID-19 были привиты 336 тыс. 458 человек, двумя – 158 тыс. 925.

Литва получила 642 тыс. 365 доз вакцины, из них 565 тыс. 765 были доставлены в центры вакцинации, использовано 495 тыс. 383 доз.

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