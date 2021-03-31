Глава Минздрава Литвы: в двух регионах страны уже доминирует британский штамм

В Литве не смолкают разговоры об ухудшении эпидемиологического положения и неслаженном процессе вакцинации. Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис встречался с депутатами парламентского Комитета по здравоохранению. На встрече обсуждалась вакцинация от COVID-19.

Минздрав отметил, что на прошлой неделе масштабы вакцинации были самыми большими - за сутки прививали до 18 000 человек. Самым большим остается спрос на вакцину Pfizer.

"Moderna также пользуется спросом, проблем с ее использованием нет ни в одном муниципалитете. Меньше всего спросом пользуется вакцина AstraZeneca.

Что касается реальной ситуации с пандемией, то мы приближаемся к показателю 400-500 случаев в течение 14 дней на 100 000 жителей, это плохая новость.

Тайное место - штаммы, тут у нас нет большого количества данных, но мы знаем, что в Мариямпольском, Вильнюсском регионах доминирует британский штамм со своей скоростью распространения, с другими последствиями", – сказал министр.

Он заметил, что если мутации и рост числа новых случаев опередят темпы вакцинации, то ситуация усугубится.

По словам министра, сложно предугадать, как будут распространяться мутации, какую часть общества они охватят, какими будут последствия. Дулькис заверил, что сейчас управление пандемией сталкивается с проблемой человеческих ресурсов.

Кроме того, канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сказала, что рабочих дней для успешных темпов вакцинации недостаточно, надо прививать жителей и в выходные.

По ее словам, министерство создает так называемое "зеленое удостоверение".

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. Зеленые сертификаты охватят три аспекта – вакцинация, выздоровление после ковид и тестирование", – сказала канцлер.

"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации – документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода, но без QR сертификаты можно будет найти на своем профиле Esveikatа, а с мая (планируем – прим. автора) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", – сказала представитель Минздрава.

Внедрение такого сертификата, по ее словам, займет 3 месяца.

"... значит сертификаты у нас появятся в июле. Сейчас у нас есть временные решения – до их создания, на своем профиле в Esveikatа можно найти медицинские справки и выписки", – сказала Гребенковене.

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