В Литве выявлено еще 215 случаев британского штамма коронавируса

В Литве выявлено еще 215 новых случаев британского штамма коронавируса, с пятницы новых случаев южноафриканского штамма не обнаружено, сообщила Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем.

По результатам исследования 186 мазков в лаборатории Вильнюсской клиники "Сантарос" было обнаружено 107 случаев британского штамма, по данным нацлаборатории, этот штамм составляет уже более половины проб, взятых в Вильнюсе, а также более трех четвертей проб из Алитуса и Утены на этой неделе.

В Лаборатории Каунасской клиники исследованы 172 образца, 108 из них - случаи британского штамма.

В целом в Литве в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК был проведен анализ 2115 проб, при этом было обнаружено 519 случаев британского штамма и 5 случаев южноафриканского штамма COVID-19.

Эксперты заявляют, что южно-африканский штамм вызывает опасность, поскольку вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется, вызывая большую смертность.

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