Коронавирус в Литве: 853 новых случая, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 853 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что на этой неделе никаких решений по изменению карантина не будет – этот вопрос обсудят в начале следующей недели. Правда, по ее словам, после Пасхи таких ограничений мобильности, какие действуют сейчас, тоже не будет.

"Важно безопасно пережить, отметить Пасху, потом, в зависимости от показателя, могут быть какие-то изменения на следующей неделе. На этой неделе условия карантина менять не будем", – сказала Шимоните.

Часть экспертов предлагала разрешать некоторые виды деятельности только в дневное время. Премьер считает, что это может быть один из дальнейших сценариев.

"Я думаю, если есть способ как-то договориться о деятельности днем, а потом снижении контактов вечером, то я думаю, это может быть честное соглашение. Пока мы ничего предлагать не будем, но об этом говорили", – подтвердила Шимоните.

Она заметила, что очевидно - часть общества не соблюдает условия карантина, потому что устала от него.

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