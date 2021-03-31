Задержаны двое надзирателей Вильнюсской колонии, которые "прислуживали" осужденным

ru.DELFI.lt

Сотрудники Криминальной службы Департамента тюрем задержали двоих надзирателей Вильнюсской колонии. Подозревают, что они могли помогать осужденным, приносили в колонию запрещенные вещи.

Криминальная служба при Департаменте тюрем была учреждена в июне 2020 года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!