В проекте сказано, что залы площадью 4700 м кв. на проспекте Лайсвес сдали бы в аренду на 3-6 месяцев с возможностью продлить срок аренды на полгода.
Пресс-секретарь мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что когда будет поступать больше вакцин, в центре Litexpo планируют прививать по 6000 человек в день.
"Предварительно обсудили, что если горсовет одобрит это предложение, то центр сможет открыться в ближайшее время. Со второй половины апреля - точно", – сказал Вайткявичюс.
Жителей Вильнюса сейчас прививают в поликлиниках, еще один центр вакцинации действует в здании муниципалитета на проспекте Конституциёс.
Еще один центр планируют открыть в Жирмунай в Центре неформального обучения школьников.
По данным Департамента статистики, в Вильнюсский муниципалитет поставили почти 116 700 вакцин, использовано 105 300.
Всего первой дозой привили 1/10 жителей столицы, двумя – больше 5%.
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