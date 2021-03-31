В среду в Литве значительно потеплеет

В среду будет тепло и светло. Облака постепенно рассеются, ожидаются прояснения.

Особых осадков не ожидается, небольшой накрапывающий дождик возможен лишь на западе и на севере страны. У взморья будет мрачнее. С юго-запада придет тепло, в большинстве районов будет 12–15, в Дзукии и Сувалькии 16–17 градусов. Юго-западный ветер принесет прохладу на взморье, там будет 7–9 градусов тепла.

В четверг ночью на севере местами пройдет небольшой дождь. Местами ожидается туман, который сохранится в утренние часы. Ночью будет 0-4 градуса тепла, лишь местами на юге возможны заморозки.

В четверг днем станет пасмурно, начиная с северо-запада, пойдут дожди, затем осадки придут на юго-восток. Ожидается 6–11, на юге во многих местах будет 12–15 градусов тепла. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер.

В пятницу осадков ожидается меньше, похолодает. Ночью прогнозируют гололед.

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