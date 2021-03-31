Отпуск в Египте затянулся: третий тест на коронавирус дал положительный результат

Несмотря на сложности с выездом за границу, немало жителей Литвы отправляется на курорты, чтобы погреться на солнышке. Измученных карантином жителей Литвы не пугает даже необходимость сдавать тест на коронавирус перед возвращением и самоизоляция, но не всегда удается избежать коварного вируса.

По действующим правилам, в Литву может прилететь только человек с отрицательным тестом на коронавирус.

Робертас должен был вернуться из Египта 11 марта, но тест на коронавирус дал положительный результат. С тех пор мужчина сдавал тест еще два раза (каждые 6 дней), но и на третий раз тест дал положительный результат. У мужчины нет никаких симптомов, он уверен, что здоров, но в Литву вернуться не может. Благо, что власти Египта берут расходы на содержание изолирующихся иностранцев на себя.

После того как Робертас провел в изоляции 7 дней, в Египте ему разрешили свободно передвигаться по территории гостиницы, ходить на пляж, в кафе, правда, он должен находиться в маске.

Delfi интересовался, что в таком случае делать человеку.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям, профессора Саулюса Чаплинскаса, в некоторых случаях ПЦР тест может давать поло

ительны результат на протяжении 92 дней, но это не значит, что человек заразен.

На вопрос, может ли человек, который провел в изоляции две недели, лететь в самолете, Чаплинскас ответил, что, вероятно, такой человек уже не распространяет вирус, но все равно надо надевать маску.

"Трудно сказать. Если были симптомы, а потом пропали, значит человек точно не заразен. Установлено, что через 8–9 дней человек уже не распространяет инфекцию, но тут нужно проводить дополнительные исследования. У нас есть результаты исследования во время трансатлантического перелета - летели несколько человек из Китая, в их числе были и люди с положительным тестом. Те, кто сидел в масках, не заболели даже при том, что сидели рядом с носителем. Вентиляция в самолете может значительно снижать риск. Сейчас началась новая реальность с этой болезнью, надо думать об индивидуальной защите, ведь это будет длиться какое-то время, может, 2-3 года", – сказал Delfi Чаплинскас.

Робертасу рекомендовали обратиться к врачам в Египте и взять справку о том, что он переболел коронавирусом. Представитель туркомпании Тадас Кяртянис посоветовал ему сдать тест на антигены, чтобы узнать, активна ли его форма COVID-19.

Delfi связался с представителями Национального центра общественного здравоохранения, которые сказали, что справка от врача подойдет, поскольку от переболевших не требуют отрицательный тест, им не надо и изолироваться.

По данным НЦОЗ, с 22 марта 3-5%приезжающих в Литву людей представляют справку о том, что они переболели коронавирусом в последние 90 дней.

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