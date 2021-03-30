Из продажи изымают неправильно помеченные импортные яйца

Государственная продовольственно-ветеринарная служба изымает из продажи на территории всей Литвы импортные яйца (их привезли из Украины).

На упаковках указано, что это яйца "кур, которых держат на наполнителе". Это утверждение не имеет законного обоснования и вводит потребителей в заблуждение.

В Украине еще не внедрены действующие в ЕС стандарты содержания кур, поэтому на упаковках с импортированными из этой страны яйцами не может быть такого указания. На упаковках с яйцами из Украины должно быть указано, что содержание птиц "не соответствует стандартам ЕС". Чтобы эти яйца могли поступить в продажу, на упаковках должны изменить надписи. Надписи не должны вводить потребителей в заблуждение.

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