Премьер-министр: "социальные пузыри" между самоуправлениями отменены, чтобы сократить мобильность

Так называемые "социальные пузыри" между самоуправлениями отменены с целью сократить мобильность, говорит премьер Литвы Ингрида Шимоните.



"По сути изменены только правила передвижения в другое самоуправление, то есть в контексте общего ограничения - не ездить в другое самоуправление без необходимости, так как внутри самоуправления это регулирование не изменено", - сказала во вторник в Сейме журналистам глава правительства.

После того, как с субботы было возобновлено ограничение передвижения между самоуправлениями, не осталось возможности встречаться членам одного "социального пузыря" из разных самоуправлений.

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Как в понедельник информировали BNS в МВД, в постановлении правительства о продлении карантина, принятом на прошлой неделе, не осталось исключения, которое позволяло бы поехать из одного самоуправления в другое, чтобы встретиться членам двух семей, если одна из них состоит из одинокого человека.

Как отмечает министерство, встречи двух таких семей или домохозяйств разрешаются только в "кольцевых" самоуправлениях.

Ограничения передвижения между самоуправлениями должны действовать до 6 апреля включительно. Такое решение правительство приняло, чтобы остановить распространение COVID-19.

По словам И. Шимоните, это изменение должно побудить жителей на Пасху оставаться дома.

Ограничения передвижения в Литве введены в середине декабря, с 16 марта в большей части страны они были отменены, оставлены лишь в тех самоуправлениях, где самая плохая эпидемиологическая ситуация, а с субботы они были возобновлены.

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