На границе Литвы и Беларуси ожидает около 1700 грузовиков

На границе Литвы и Беларуси все еще ожидает около 1700 грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). За последние сутки их очередь уменьшилась примерно на 300.

По словам представителя службы Рокаса Пукинскаса, по данным на 9 ч. вторника, на контрольно-пропускном пункте Медининкай въезда в Литву из Беларуси ожидает около 400 грузовиков, на пункте Лаворишкес - 615, Шальчининкай - 420, Райгардас - 220 грузовых автомобилей.

"В Медининкай очереди сокращаются, в Лаворишкес вроде как установился поток, но много нюансов, как перевозчики выбирают дороги, как им распределяют маршруты", - сказал BNS Пукинскас.

На въезде в Беларусь из Литвы на пункте в Мядининкай ожидает 190 грузовиков, в Шальчининкай - 100, в Лаворишкес - 40, на пункте Райгардас очередей нет.

Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом - декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в режиме испытаний.

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