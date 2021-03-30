Премьер-министр Литвы: после Пасхи запрет на мобильность снимут

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что на этой неделе никаких решений по изменению карантина не будет – этот вопрос обсудят в начале следующей недели. Правда, по ее словам, после Пасхи таких ограничений мобильности, какие действуют сейчас, тоже не будет.

"Важно безопасно пережить, отметить Пасху, потом, в зависимости от показателя, могут быть какие-то изменения на следующей неделе. На этой неделе условия карантина менять не будем", – сказала Шимоните.

Часть экспертов предлагала разрешать некоторые виды деятельности только в дневное время. Премьер считает, что это может быть один из дальнейших сценариев.

"Я думаю, если есть способ как-то договориться о деятельности днем, а потом снижении контактов вечером, то я думаю, это может быть честное соглашение. Пока мы ничего предлагать не будем, но об этом говорили", – подтвердила Шимоните.

Она также рассказала о практике других стран, например, экспериментальных мероприятиях с учетом риска и тестированием участников.

"Это надо оценивать, следить за решениями в связи с культурными мероприятиями, думаю, правительство их примет, но точно не на этой неделе", – акцентировала Шимоните.

По ее словам, действующие сейчас ограничения на мобильность после праздников изменятся.

"С 6 апреля такие, как сейчас, ограничения не будут действовать в начале следующей недели узнаем, какая ситуация и оставить ли ограничения в отдельных муниципалитетах, может их модифицировать", – сказала премьер.

По словам Шимоните, возможно, передвижение разрешат привитым людям или тем, кто сдаст тест на коронавирус и получит отрицательный ответ.

"Скажем, разрешить передвижение тем, кто привился или получил отрицательный результат теста на коронавирус, если это можно будет технически осуществить в такие , чтобы полиция могла проверить эту информацию. Идей много, мы все пытаемся проверять и если возможно – осуществлять", – сказала она, прибавив, что нынешние ограничения направлены на праздничный период.

"В праздники мы просим всех оставаться дома", – заметила Шимоните.

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